Jenson Button e Brittny Ward aspettano un figlio/ Foto: il pilota e la modella genitori in estate: l’annuncio

Jenson Button e Brittny Ward aspettano un figlio. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dai profili Instagram del pilota e della modella che hanno pubblicato la foto dell’ecografia condividendo con i loro followers a loro gioia. “Brittny e io siamo lieti di annunciare una nuova famiglia che ha già il primo membro. Guardate come sta comodo“, scrive il pilota mentre la modella, al settimo cielo, aggiunge – “il bambino non poteva aspettare il matrimonio, ha deciso di fare una comparsa precoce. Jenson ed io siamo lieti di annunciare che arriverà quest’estate”. Entrambi, dunque, non nascondono la gioia di poter diventare genitori. Bellissima e seguitissima sui social, la modella di Playboy è pronta a condividere con i suoi fans anche le foto con il pancione che, sicuramente, la renderà ancora più bella.

JENSON BUTTON E BRITTNY WARD: IL MATRIMONIO DOPO IL PARTO?

Jenson Button e Brittny Ward si frequentano da marzo 2016. La loro storia è nata tre mesi dopo l’ufficializzazione della fine del matrimonio tra il pilota e quella che, all’epoca era sua moglie ovvero Jessica Michibata. Lo scorso giugno, Button e la splendida modella hanno annunciato di essersi fidanzati ufficialmente. “Presto sarò la signora Button”, scriveva la Ward sui social sfiggiando tutta la felicità per la proposta appena ricevuta. A quanto pare, però, il matrimonio dovrà attendere. Come ha scritto la stessa Brittny, infatti, il bambino non ha voluto aspettare il fatidico sì dei genitori arrivando prima. I fiori d’arancio, dunque, saranno rimandati o la modella convolerà a nozze con il pancione?





© RIPRODUZIONE RISERVATA