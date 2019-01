Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati/ “Non capisco…”: il motivo lascia l’argentina incredula

Era agosto 2017 quando Mariana Rodriguez e Simone Susinna decisero di venire allo scoperto, evidenziando un sentimento nascente tra di loro. A distanza di meno di due anni, la coppia pare essere definitivamente scoppiata per un motivo decisamente anomalo. La loro storia era iniziata d’estate, tra una vacanza e l’altra. I bellissimi modelli infatti, avevano scelto le cascate del Costa Rica per poi spostarsi sui lidi italiani. In mezzo alla foresta, sugli scogli della Sardegna o tra le viuzze dell’incantevole Puglia… ogni posto andava bene per scambiarsi abbracci, coccole e tenerezze. Proprio il siciliano, in quel periodo aveva confidato su Instagram di arrabbiarsi spesso con lei anche se: “Averla mi fa perdere la testa, ma non averla mi fa andare completamente fuori di testa” scriveva. Anche lei sembrava presissima: “A volte capita un abbraccio fortissimo, quando più ne hai bisogno!”, raccontava postando uno scatto. Oggi invece, tutto è cambiato e quella magia si è tragicamente interrotta.

Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati

Mariana Rodriguez e Simone Susinna si sono lasciati. A svelare la separazione, direttamente la modella argentina, tra le pagine del settimanale Nuovo. Lei all’ultimo momento per Capodanno, ha deciso di passare le feste con la sua famiglia in Argentina, che non vedeva da cinque anni. Lui per tutta risposta, l’ha mollata prendendosela non poco. Ed infatti, per andare ad abbracciare mamma e papà, Mariana ha mandato all’aria un viaggio organizzato prima in montagna. Lui però, poteva essere più clemente ed invece… “La mia è stata una decisione presa d’impulso, ci ho pensato la sera del 28 dicembre e il 30 ero su un aereo per Buenos Aires. Avevamo programmato di andare in montagna con amici, ma all’ultimo ho deciso di dare buca a tutti, Simone compreso”, ha raccontato la Rodriguez, sicura di non vederci nulla di male nel trascorrere il Capodanno separati visto che stanno sempre insieme. Simone però, non era dello stesso parere: “Ha detto che ho un carattere troppo forte e che tra noi era finita. Gli ho risposto che se questa era la sua decisione, a me andava bene e sono partita”. All’inizio della storia, Mariana e Simone litigavano spesso proprio perché hanno due caratteri diversi, ma poi: “lui è cresciuto parecchio come uomo ed è cambiato in meglio. Quindi non capisco perché sia finita”.

