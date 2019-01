Pietro/ Dall’Argentina alla pasticceria: per il web è un “bomber” (Junior Bake Off)

Pietro, 7 anni, è uno dei semifinalisti di Junior Bake Off. Il mini-pasticcere che viene dall’Argentina, ma vive a Gioia Tauro, ha conquistato il pubblico di real time con la sua simpatia e la sua “modestia”: “Pietro è una bomba!”, “Proclamiamo pietro vincitore SUBITO” e “Quindi ricapitolando Pietro è bello fuori e bello dentro, è il mago dei dolci e il re della pizza e delle crepes. Lo adoro”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Nella prima puntata i mini-pasticceri, per la prova creativa, hanno dovuto realizzare una Torta Bella Dentro. Pietro ha fatto una torta bianca e celeste dentro, per ricordare l’Argentina. Durante la preparazione la torta di Pietro cade, ma gli altri bambini lo aiutano a ricostruirla: “Mi dispiace che la torta si sia tutta distrutta, ma le torte sono così”, ha commentato tranquillo il bambino. Al momento dell’assaggio la sua la sua torta ‘Bella dentro’ diventa una Torta Bomba: “Hai fatto un po’ un ciociò, ma il pan di Spagna è spettacolare”, commenta Carrara.

Pietro: il re dele pizze

Nella seconda puntata, invece, Pietro ha conquistato i giudici con la sua torta Tutorial: “Come sei riuscito a fare un pan di Spagna così bello?”, ha chiesto Ernest Knam. “Un mago non rivela mai i suoi segreti”, ha risposto il bambino, suscitando un sorriso nella conduttrice e nei giudici. Davanti alla telecamere, Pietro ha aggiunto: “Io mi sento un mago dei dolci perché mi sono esercitato a fare il pan di Spagna, tipo 5 giorni”. La prova tecnica prevedeva la preparazione di una pizza dolce. Pietro ha fatto ridere il pubblico di Junior Bake Off: “A Gioia Tauro le pizze noi non le ordiniamo a casa. Perché dobbiamo aspettare, aspettare, pagare, poi la pizza è fredda e chi se la mangia? Nessuno”, ha detto davanti le telecamere. Durante la prova, Pietro si è ancora indispettito con i giudici che hanno chiesto di preparare una pizza in più: “Ordina due pizze all’improvviso senza avvisare un cavolo… io ti amo Pietro” e “Pietro nerissimo perché non ha avuto neanche un minimo di preavviso dai giudici”, hanno commentato due utenti su Twitter. Ancora una volta Pietro ha messo in mostra la sua “modestia”: “Io sono il re delle pizze”, anche se la sua pizza non ha convinto del tutto i giudici.

