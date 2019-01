Giancarlo Magalli contro Barbara d’Urso/ Video, “Non recitava da 22 anni? Non è vero, lo fa tutti i giorni”

Giancarlo Magalli torna a far discutere. Il conduttore de I Fatti Vostri è stato ospite di Bernardini nel corso della nuova puntata di Tv Talk. In studio si parla di commozione in tv, di spettacolarizzazioni delle emozioni; poi, però, l’argomento si sposta sui dati auditel. Bernardini ammette che una delle grandi novità della settimana scorsa è sicuramente il ritorno nel ruolo di attrice di Barbara d’Urso con la Dottoressa Giò. Con gli analisti in studio, si parla allora degli ascolti della fiction e del fatto che non siano stati poi così alti che qualcuno si aspettava. Il conduttore di Tv Talk si rivolge allora a Magalli, chiedendogli “22 anni, ha detto Barbara, che non tornava alla recitazione. Ma non è che in questi anni è cambiato lo scenario della fiction italiana?” È proprio con la risposta a questa domanda che Giancarlo Magalli lancia una frecciatina più che pungente alla d’Urso.

LA STOCCATA DI MAGALLI A BARBARA D’URSO

Magalli, a Tv Talk, col sorriso sulle labbra tiene infatti a fare un sarcastico appunto a Bernardini: “Non sono d’accordo sul fatto che sono 22 anni che non recitava la d’Urso perchè lo fa tutti i giorni…”. La frecciatina lascia qualcuni di stucco ma in studio si ride per la battuta del conduttore de I Fatti Vosti. Poi, Magalli, torna serio e in merito al fatto degli ascolti non soddisfacenti della fiction, dice la sua: “Sui temi delle fiction, comunque, avviene quello che avviene nei reality: quando si trova un filone si segue quello, cosa che da una parte può essere comodo, dall’altra denota scarsa creatività”, conclude a Tv talk. (Clicca qui per il video)

