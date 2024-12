Giancarlo Magalli si è lasciato andare a una confessione importante su Raffaella Carrà a Più Libri Più Liberi, fiera dedicata alla piccola imprenditoria sul territorio nazionale. La cantante e ballerina è scomparsa a 78 anni nel 2021 e Magalli la conosceva bene, tanto da aver scritto e presentato il suo nuovo libro intitolato, appunto, “Raffaella Carrà“. Senza alcun risentimento racconta la personalità della famosa showgirl che per decenni ha conquistato il cuore di tutti gli italiani e non solo.

Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi: perché il matrimonio è finito?/ "Mi sentivo trascurata"

“Era un po’ rompi e attaccata ai soldi” ha spiegato Giancarlo Magalli, che insieme a Caterina Rita, sua collaboratrice da sempre, ha voluto scrivere un libro dedicato all’icona del nostro Paese. Il conduttore ha spiegato che ad oggi pare essere impossibile trovare un’altra donna come Raffaella Carrà, che ogni volta in televisione stupiva gli spettatori dimostrando di saper fare davvero tutto, dalla danza alle interviste. Giancarlo Magalli ricorda anche il famoso programma “Pronto, Raffaella?“, un format scritto da lui stesso e la cui conduzione doveva essere affidata a Gianni Morandi. A presentarlo fu però Raffaella Carrà: “Si dimostrò una grande professionista, seria, scrupolosa, che studiava tanto“, ha spiegato Giancarlo Magalli.

Laura Efrikian e Anna Dan, chi è l'ex moglie e moglie di Gianni Morandi?/ Dolce dedica per l'anniversario

Giancarlo Magalli senza freni su Raffaella Carrà: “Voleva incontrare il Papa…”

Senza nulla togliere alla stima per la showgirl, Giancarlo Magalli non ha solo parole rosee nei confronti di Raffaella Carrà. L’ha definita un po’ “choosy”, un termine che gli inglesi utilizzano per definire una persona esigente e puntigliosa. L’autore spiega anche che la Carrà aveva un continuo desiderio di raggiungere obiettivi su obiettivi, tra cui l’incontro con il Papa e ambasciatori russi e statunitensi che avrebbero dovuto riappacificarsi sul suo divano durante la trasmissione. “L‘incontro con Madre Teresa fu kafkiano“, racconta poi Giancarlo Magalli, che ricorda quello scambio come qualcosa di alieno: “l’una ignorava chi fosse l’altra, eppure andò bene“.

Gianni Morandi, chi sono figli Pietro, Marco, Serena e Marianna?/ "Non potevamo sbagliare, siamo in analisi"

Dopo aver incontrato Madre Teresa di Calcutta, come racconta Caterina Rita, Raffaella Carrà aveva svelato di aver sentito qualcosa di molto forte che non aveva mai sperimentato prima d’ora. Poi la rivelazione inaspettata, quella sulla casa della showgirl. Giancarlo Magalli racconta che la casa di Raffaella Carrà, dove ha vissuto per una vita intera a Roma, non si riesce a vendere per via del fatto che somiglierebbe ad un treno: “Sono quattro appartamenti tutti in fila, è come abitare su un Frecciarossa“.