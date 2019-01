Peppa Pig sconfigge la censura e conquista la Cina/ Video, virale il lancio del film nell’anno del maiale

Solo qualche mese fa Peppa Pig era stata censurata in Cina perché considerata simbolo degli “shehuiren”, i contestatori dei valori correnti. Dai siti cinesi sono scomparsi migliaia di video della porcellina. Qualcosa però è cambiato, perché il trailer del nuovo film della porcellina, che in mandarino si chiama “Pei Qi”, è diventato virale. Da quando giovedì è stato lanciato sono state registrate oltre 400 milioni di visioni e ben 377mila commenti entusiasti. La censura non si è mossa per “mettere al rogo” il trailer. La domanda allora sorge spontanea: come è riuscita Peppa Pig ad aggirarla? Per fugare ogni critica, i produttori del film hanno deciso di introdurre elementi propri della cultura locale: dai draghi ai fuochi d’artificio fino ai famosi ravioli cinesi. Inoltre, l’autore del trailer ha scelto il versante sociale, quello delle famiglie separate che in Cina tocca centinaia di migliaia di persone. Il trailer termina con la famiglia riunita che va a vedere il cartone di Peppa Pig al cinema, mentre il nonno spedisce la nota musichetta ai genitori di tutto il mondo, quindi la colonna sonora rallegra anche lo sperduto villaggio di montagna.

PEPPA PIG SCONFIGGE LA CENSURA E CONQUISTA LA CINA

La storia di Peppa Pig che irrompe nell’esistenza di un semplice nonno, che riunisce tre generazioni di una famiglia, ha fatto breccia nei cuori dei cinesi che aspettano il Capodanno lunare per rivedersi nella Cina divisa tra città in corsa verso la ricchezza e campagne che invece aspettano ancora il progresso. Nel trailer del film, che sarà nelle sale il 5 febbraio, l’anziano riceve una chiamata dal nipote che gli chiede Peppa come regalo per il Capodanno lunare. Da lì il nonno comincia a chiedersi cosa sia Peppa. E «cos’è Peppa?» diventa il tormentone che fa impazzire i cinesi. Anche l’hashtag #ChecosePeppa sta trionfando in rete. Il lancio sulla piattaforma microblogging Wiebo del trailer del nuovo film è diventato un fenomeno virale. «Sono così commosso, mi mancano tanto i nonni rimasti al paese», il commento di un utente. Infine, questo è l’Anno del Maiale secondo lo zodiaco cinese, quindi quale occasione migliore per rilanciare Peppa Pig in Cina.

