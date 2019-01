Debora Villa / “Diego Abatantuono? È un matto simpaticissimo e generosissimo” (Cr4 La Repubblica delle Donne)

La comicità di Debora Villa questa sera approda a Cr 4 – La Repubblica delle donne. Amatissima attrice, cabarettista e comica, è un volto di Zelig e indimenticabile protagonista di Camerà Cafè, dove ha vestito per diverse edizioni i panni della segretaria Patty. Assieme a lei anche il collega e amico Alessandro Sampaoli, noto a tutti per il ruolo di Silvano. I due attori nel 2012 hanno partecipato alla prima edizione di Pechino Express, dove sono riusciti ad avere la meglio conquistando il primo posto in classifica. Qualche settimana fa, l’attore ha lasciato un messaggio alla sua migliore amica, approfittando della sua presenza nel programma di Caterina Balivo, Vieni da me: “Qual è stato il nostro viaggio più importante? Quello del 2012, abbiamo vinto la prima edizione di Pechino Express India, Nepal e Cina (…) Ho lanciato questo appello per rifare un’edizione con i vincitori delle passate edizioni, quindi comincia ad allenarti perché io voglio vincere anche questa volta”.

IL VIAGGIO DI NOZZE

L’amicizia fra Debora Villa e Alessandro Sampaoli ha avuto inizio sul set di Camera Cafè, dove entrambi interpretavano due fra i personaggi più amati dell’intera sitcom. Il loro rapporto si è poi consolidato qualche tempo dopo, quando entrambi, per una serie di eventi favorevoli, hanno avuto l’occasione di viaggiare insieme per la prima volta. “A un certo punto Debora si è sposata”, ha ricordato l’attore in un video messaggio registrato per il talk show di Caterina Balivo – ma suo marito (Mirko, padre di sua figlia e oggi suo ex marito, ndr) non poteva andare in viaggio di nozze perché aveva dei problemi di lavoro e sono andato io. Da lì è nata la nostra passione per i viaggi insieme”. Nel corso dell’intervista, Sampaoli ha definito l’attrice come “sua sorella acquisita”, senza dimenticare di lasciarle il suo affettuoso messaggio: “mi sono intrufolato per dirti quanto ti voglio bene”

L’AMICIZIA CON DIEGO ABATANTUONO

Debora Villa è tra le interpreti più amate del mondo del cinema, della tv e del teatro. Fra i suoi programmi più importanti ricordiamo Colorado e Pechino Express, mentre per il cinema ha partecipato alle pellicole “Il cosmo sul comò”, “Tutta colpa della musica”, e “Matrimonio al sud”. Nel corso della sua straordinaria carriera ha avuto modo di lavorare con alcuni fra i più grandi, fra i quali anche l’attore e sceneggiatore Diego Abatantuono. “È un matto simpaticissimo e generosissimo – ha rivelato l’attrice nel corso dell’intervista concessa qualche settimana fa a Caterina Balivo – Le più matte risate me le sono fatte a casa sua, è un compagnone. A casa sua – ha una villa con questo tavolo di marmo pieno di piastrelline – lui guarda la tv dalla parte larga del tavolo e commenta la televisione: la gente con le lacrime!”. nel corso della sua carriera, ha lavorato anche al fianco del comico Enrico Bertolino, che oggi definisce ” una delle menti più veloci che io conosca”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA