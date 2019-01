SILVA MANICARDI/ “Fare la mondina era un lavoro faticoso, si stava nelle risaie più di 10 ore” (Le Ragazze)

Le Ragazze di Gloria Guida tornano su Rai3 con una nuova edizione. Da domenica 20 gennaio 2019 alle ore 21.20 al via la nuova stagione del programma che racconta, attraverso le testimonianze di alcune donne, come è cambiato il nostro Paese. Tra le protagoniste della prima puntata del 2019 c’è anche la mondina Silva Manicardi. La donna, intervistata da La Gazzetta di Modena, ha raccontato la sua vita da mondina e il duro lavoro fatto nelle risaie: “Ho iniziato a fare la mondina quando avevo 14 anni” racconta la donna che oggi ha 89 anni. Silva ha lavorato come mondina per ben 12 anni di cui 8 da nubile e 4 da donna sposata con figli. A spingere la donna a fare la mondina è stata la necessità economica come ha raccontato a La Gazzetta di Modena: “Andai a lavorare perché c’era bisogno, la famiglia aveva bisogno di me e io sono orgogliosa di aver aiutato”.

Silva Manicardi: “fare la mondina era un lavoro faticoso”

Un lavoro non facile quello svolto nelle risaie che oramai non esiste più, se non fosse per la testimonianza di chi l’ha svolto. E’ il caso di Silva Manicardi, che parlando proprio del mestiere della mondina ha rivelato: “era un lavoro faticoso, si stava nelle risaie dalle 10 alle 12 ore al giorno, stavamo via dai 40 ai 45 giorni, lavorando sette giorni su sette. Andavamo in diversi posti, ma primariamente nella zona di Vercelli e Novara”. La donna ha anche raccontato che dalla cittadina di Novi arrivavano circa 200 mondine e che per non sentire la fatica l’unica cosa da fare era cantare: “il padrone ci faceva cantare, ma possibilmente canzoni con un ritmo veloce, così si lavorava più in fretta”. Non solo, la donna ha anche raccontato di come fosse bellissimo il rapporto tra le mondine: “ci aiutavamo più possibile e quando potevamo alla sera organizzavamo anche degli spettacoli con l’obiettivo di raccogliere soldi per aiutare le mamme in difficoltà che dovevano pagare l’asilo ai figli”.

“Viaggi ed i concerti che abbiamo fatto sono stati meravigliosi”

Poi nel 1990 è nato il coro delle mondine anche se Silva Manicardi inizialmente era scettica sulla cosa. Per fortuna la donna si è fatta convincere e così ha cominciato a girare per il mondo: “Tutti i viaggi ed i concerti che abbiamo fatto sono stati meravigliosi: in tutta l’Italia, ma anche in Russia, Stati Uniti, Argentina e Bulgaria. E ci hanno sempre accolto a braccia aperte”. Ricordi bellissimi quelli raccontati dalla mondina: “È stato bellissimo cantare e far conoscere a tante persone chi eravamo e la nostra storia. Volevo che capissero cos’era la risaia”. Infine la donna si commuove nel ricordare come il lavoro della mondina sia stato quello più bello della sua vita: “Ho fatto tanti lavori, ma mi è rimasto lo spirito da mondina, lo spirito di voler sempre aiutare gli altri. È inutile, sono stata e sarò sempre una mondina”.



