Lara Zorzetto e Leonardo si sono lasciati/ “Ha in testa la sua ex” ma Deianira attacca: “Tutto finto!”

Lara Zorzetto è tornata single. Ebbene sì, la sua travolgente alchimia con il bel Leonardo è già finita, il tempo di due foto? No, lei assicura che quello che ha provato è tutto reale ma ha voluto confidare subito la fine della sua relazione ai fan proprio per evitare bugie, domande e gossip poco veri. Ma cosa è successo di preciso? Qualche settimana fa, la bella protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, aveva annunciato di aver trovato un nuovo amore, un ragazzo che le faceva battere il cuore e con il quale c’era una grande alchimia, ma adesso tutto è finito. Proprio qualche ora fa, nelle storie di Instagram, la Zorzetto ha precisato: “Io e Leonardo abbiamo chiuso la frequentazione. Mi è piaciuto da subito, ci siamo frequentati, una complicità atomica e risate a manetta… ma, ad oggi, non ho intenzione di continuare questa frequentazione perché i messaggi a me arrivati sono molto chiari e non posso proseguire con una persona che ha in testa la sua ex. Siamo in buoni rapporti e non è mai stata una finzione“.

LE ACCUSE DI DEIANIRA

A prendere di mira Lara Zorzetto è ancora una volta l’influencer Deianira, la stessa che ha parlato di lei nei giorni scorsi avallando la teoria del complotto di Michael, il suo ex, e la stessa che avrebbe voluto entrare nella casa del Grande Fratello per incontrare Giulia Provvedi. Poco fa, sempre su Instagram, ha deciso bene di dire la sua sulle dichiarazioni di Lara Zorzetto, scrivendo: “Dopo un confronto telefonico con Leonardo ho capito che questo ragazzo è stato manipolato”. Secondo Deianira sembra che i due non siano mai stati fidanzati e che lei lo abbia solo usato per qualche foto ma lo stesso Leonardo ha poi confermato: “Non siamo mai stati insieme ma ci siamo frequentati”. La differenza tra quello che dice lui e che afferma Deianira è sottile, un’altra guerra è in arrivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA