911/ Anticipazioni del 22 gennaio 2019: Buck e Abby già fidanzati?

911, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 22 gennaio 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie Tv 9-1-1, in prima assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Luna Piena” e “Karma“. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Abby (Connie Britton) riceve la chiamata di un uomo che lascia il suo addio alla moglie incinta, mentre Buck (Oliver Stark) salva una giovane coppia che si è rinchiusa nel bagno di un aereo. Il velivolo ha avuto in incidente e ci sono state molte vittime, oltre a tante persone bloccate all’interno. Bobby (Peter Krause) fa di tutto per salvare una giovane mamma, riuscendo per un soffio ad evitare la morte di entrambi. Al suo ritorno a casa, Bobby pensa al figlio scomparso ed al resto della famiglia. Si siede attorno ad un tavolo apparecchiato per quattro, ma da solo. Il giorno successivo, Buck e Chimney (Kenneth Choi) lo trovano sul pavimento, distrutto dall’alcool.

Si scopre il retroscena dell’incendio dell’aereo e degli anni precedenti in cui Bobby ha causato la morte di tutta la sua famiglia. Scopriamo il suo dolore cinque anni prima, quando l’appartamento rivestito da materiale infiammabile prende fuoco a causa sua. Dieci anni prima, Bobby cerca di alleviare il dolore con le pillole e Marcy decide di mandarlo in riabilitazione. Ricade tuttavia nel vortice, fino a che la sua famiglia salta in aria assieme ad un centinaio di altre persone. Nel frattempo, Chimney cerca di aiutare Eva (Abby Brammell) e Karen (Tracie Thoms), entrambe in prigione: la prima è il suo primo amore ed hanno persino adottato un figlio insieme. Karen invece è preoccupata per l’eccessiva vicinanza fra Chimney e la sua ex, visto che è l’attuale compagna di Eva.Abby invece scopre che la madre è scomparsa, ma riesce a ritrovarlo con l’aiuto di Buck.

Dopo un momento drammatico, Chimney ritorna al lavoro un po’ ammaccato ma in grado di parlare e camminare. Finalmente Abby fa il primo passo: vuole avere un primo appuntamento con Buck. Quest’ultimo viene costretto da Hen ad accettare. Durante l’incontro, Buck soffoca a causa di un pezzetto di pane ed è Abby a salvarlo con manovra di Heimlich e tracheotomia al volo. Nel frattempo, Athena (Angela Bassett) scopre che la giovane Melora (Megan Ferguson) ha dei problemi amorosi e cerca di aiutarla, mentre cerca di riprendersi dal tentativo di suicidio della figlia. Una strana ragazza Melora, che allevia però la preoccupazione del Sergente che possa esserci qualcosa di più dietro la sua versione dei fatti.

ANTICIPAZIONI DEL 22 GENNAIO 2019

EPISODIO 7, “LUNA PIENA” – Una strana Luna Piena incombe su Los Angeles e getta nel panico l’intera popolazione. Chimney si avvicina all’ex moglie ancora di più rispetto a prima, mentre Abby riceve una chiamata d’emergenza che in poco tempo si rivela micidiale. Sarà d’aiuto per scoprire il mistero collegato al caso, che si trasformerà poi in uno strano omicidio. Intanto, Athena indaga su una possibile effrazione domestica e si ritrova ad occuparsi di un criminale piuttosto rabbioso.

EPISODIO 8, “KARMA” – La squadra dei vigili del fuoco riceve diverse chiamate che portano ad un nulla di fatto. Intanto, Bobby dona del sangue e scopre che il suo gruppo è così raro che potrebbe aiutare e salvare tante vite umane. Athena invece dovrà digerire la decisione di Michael di ottenere il divorzio, anche se vorrà dire spezzare i figli di entrambi. Per questo il Sergente deciderà di essere del tutto sincera con i suoi ragazzi. Intanto, Abby e Buck decidono che la loro relazione può passare al livello successivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA