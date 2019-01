LIBERI DI SCEGLIERE/ Su Rai 1 il film sul giudice Di Bella con Alessandro Preziosi (oggi, 22 gennaio 2019)

NEL CAST ALESSANDRO PREZIOSI

Il film tv Liberi di scegliere va in onda su Rai 1 oggi, martedì 22 gennaio 2019, alle ore 21.25. La pellicola diretta da Giacomo Campiotti si ispira alla vita del giudice Roberto Di Bella, che nella fiction è interpretato da Alessandro Preziosi con il nome fittizio di Marco Lo Bianco. Dal 2011 Di Bella è presidente del Tribunale per i Minorenni a Reggio Calabria, dove insieme ai suoi colleghi cerca di sottrarre nuove leve alla criminalità organizzata calabrese. Come? Allontanando “i figli di ‘ndrangheta” facendo sperimentare loro la possibilità di una vita diversa. Del cast di Liberi di scegliere fanno parte anche Nicole Grimaudo, Carmine Buschini, Federica De Cola, Federica Sabatini, Vincenzo Palazzo, Corrado Fortuna e Francesco Colella. Alessandro Preziosi e Nicole Grimaudo hanno già collaborato nel film del 2010 Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, mentre Carmine Buschini e Federica De Cola hanno già lavorato insieme in Braccialetti Rossi, fiction di Rai 1 andata in onda dal 2014 al 2016, diretta proprio da Campiotti. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

LIBERI DI SCEGLIERE, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Marco Lo Bianco (Alessandro Preziosi), giudice del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, sogna di strappare i ragazzi alla ‘ndrangheta. In questi anni, il magistrato ha visto sedere nella stessa aula di tribunale i figli delle più importanti famiglie mafiose della provincia. E ha capito una cosa: la ‘ndrangheta non si sceglie, si eredita. Quando incontra Domenico (Carmine Buschini), membro di una cosca di cui anni prima ha arrestato il fratello, decide che è arrivato il momento di cambiare le cose. Lo Bianco e i suoi assistenti si confronteranno con i codici e i sentimenti di quelle famiglie, mentre Domenico e Teresa impareranno che aldilà della loro famiglia esistono lo Stato e la Comunità civile, pronta ad aiutarti a realizzare un futuro diverso. Un futuro in cui sono liberi di scegliere.

