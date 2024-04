Vittoria Puccini: “Separazione da mio marito Alessandro Preziosi? Difficile”/ “Secondo figlio? Un rimpianto…”

Vittoria Puccini è ampiamente inserita tra i volti più amati e talentuosi del cinema italiano, capace di mostrarsi sempre credibile ed empatica a prescindere dal ruolo di competenza sul set. Intervistata di recente da Vanity Fair, ha offerto considerazioni e aneddoti che toccano non solo la sua professione ma anche la sua sfera più intima, ovvero gli affetti. “Sono della scuola di pensiero che un po’ di mistero aiuti la coppia; non condividere delle fantasie sessuali con il proprio uomo, per esempio è ammesso e concesso”, queste le parole dell’attrice che, scherzando sul tema dei segreti, ha parlato del suo rapporto con il compagno Fabrizio Lucci.

A proposito di sua figlia Elena, Vittoria Puccini ha parlato del concetto di privacy con particolare riferimento ai social: “La scelta di avere un profilo chiuso su Instagram? E’ stata una sua idea; se avesse voluto un profilo aperto non sarei stata d’accordo, ma così non mi sono dovuta porre il problema… I figli non si possono controllare, questa è la promessa; bisogna puntare su un’osservazione costante, silenziosa e rispettosa”. L’attrice si è poi espressa sul tema dei pettegolezzi infondati che animano la rete – riferiti a lei e il suo ex marito Alessandro Preziosi – che potrebbero essere letti anche da sua figlia Elena: “Non abbiamo affrontato in modo diretto questo argomento; però entrambi comunichiamo tanto con nostra figlia, l’abbiamo sempre fatto, anche quando ci siamo lasciati non le abbiamo nascosto o censurato nulla”.

Sempre nell’intervista per Vanity Fair, Vittoria Puccini ha dunque ricordato la ‘tempesta’ mediatica ai tempi della separazione dall’ex marito Alessandro Preziosi: “Ricordo bene la sensazione della domenica pomeriggio: ci stavamo separando, accendevo la tv e la nostra storia teneva banco ovunque… E’ stato difficile tacere mentre tutti parlavano e non mi riconoscevo nelle parole che usavano per descrivermi, ma è stato necessario: qualunque smentita avrebbe amplificato l’effetto”. L’attrice si è poi concentrata sul rapporto attuale con Fabrizio Lucci: “un suo pregio? Mi aiuta a dare il giusto valore alle cose, a ridimensionare le situazioni: per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno… Ci sposeremo, dobbiamo solo trovare la data”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista per il magazine, Vittoria Puccini ha poi argomentato a proposito dell’idea di dare alla luce un secondo figlio. “Ci ho pensato, però forse mi sembrava troppo dopo i tanti cambiamenti che avevo già dovuto attraversare, poi il tempo è passato. Potrebbe essere un po’ un rimpianto…”. L’attrice ha poi aggiunto: “Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e assecondare il desiderio che abbiamo avuto; sia chiaro, non è un’ombra nel rapporto con Fabrizio”.











