Materia Prima, Alessandro Borghese 4 Ristoranti/ Ad Altavilla Monferrato il locale della distilleria Mazzetti

Materia Prima è il ristorante interno dell’antica distilleria Mazzetti, la seconda distilleria più antica d’Italia attiva da 172 anni. Tra le splendide colline del Monferrato, precisamente ad Altavilla Monferrato, è possibile gustare diverse delizie per il palato, tutte caratterizzate da un abbinamento gastronomico molto particolare, rendendo così il locale un vero e proprio laboratorio di sapori. Questa sera, martedì 22 gennaio. il Materia Prima si contenderà il titolo di il titolo di miglior ristorante con menu degustazione del Monferrato durante la quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Ciò che rende davvero unico il ristorante Materia Prima è la ricerca continua di abbinamenti sensoriali che devono suscitare emozione nel cliente. Questo risultato si ottiene attraverso l’accostamento delle diverse prelibatezze gastronomiche, frutto anche della tradizione piemontese, ai distillati per i quali si è resa famosa l’azienda nel corso degli anni. Per ogni portata, infatti, il cliente può decidere in completa autonomia se abbinare uno dei diversi distillati disponibili. Il personale del ristorante, cortese e disponibile e che può essere considerato il vero e proprio valore aggiunto, fornirà in ogni momento spiegazioni sulle modalità di preparazione delle portate e dei distillati, consigliando gli abbinamenti migliori.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: Materia Prima dentro la distilleria Mazzetti

Chi sceglie Materia Prima avrà modo di assaporare delle vere e proprie prelibatezze come il riso Carnaroli con asparagi, limone e mandorle che vede un accostamento eccellente con una grappa di Barolo e Barbaresco invecchiata in barriques. Il menù è molto ampio e presenta i piatti della tradizione piemontese rivisitati con moderni accostamenti gastronomici. Per chi non avesse intenzione di consumare ma semplicemente bere qualcosa, potrà tranquillamente usufruire della Caffetteria dove bere un caffè o un infuso insieme a prodotti tipici del territorio. Molto interessante è anche la possibilità di effettuare un tour guidato all’interno dei locali dell’azienda per visitare gli impianti di produzione dei distillati. Inoltre, periodicamente sono organizzate degustazioni con prodotti che esaltano la territorialità, mostre fotografiche e d’arte che riguardano il mondo della distilleria.

