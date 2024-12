Masterchef Italia 2024: anticipazioni e diretta prima puntata

Tutto pronto per la nuova edizione di Masterchef Italia che oggi, giovedì 12 dicembre, torna in onda con la prima puntata della 14esima edizione. Sotto l’occhio attento e inflessibile dei giudici, tanti aspiranti chef si mettono alla prova sperando di conquistare la fiducia dei giudici stessi per poter trasformare quella che è una semplice passione in un vero lavoro. I protagonisti sono chef non professionisti che arrivano da varie parti d’Italia e che hanno età ed esperienze di vita differenti.

A giudicare le loro creazioni culinarie saranno tre, inflessibili giudici che hanno dedicato tutta la vita alla cucina ovvero Giorgio Locarelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Nel corso dell’edizione, inoltre, le varie puntate saranno animate da diversi, illustri ospiti come Davide Oldani, Hélène Darroze e Pía León che metteranno alla prova i vari concorrenti.

Masterchef Italia 2024: cosa accade nella prima puntata e tutte le novità

“Tutto può succedere” è il motto della quattordicesima edizione di Masterchef Italia che regalerà tante emozioni e colpi di scena al pubblico. Per conquistare la Masterclass, i cuochi amatoriali possono giocarsi l’all-in: 5 minuti in più ai Live Cooking, o conquistano il grembiule bianco o tornano a casa. Per riuscire a conquistare un posto nella Masterclass è necessario conquistare il sì di tutti e tre i giudici. Dopo la formazione della masterclass, in ogni puntata, i concorrenti dovranno affrontare Mystery Box innovative, Invention Test sorprendenti e Pressure Test. Tra le novità di Masterchef Italia 2024 è prevista anche una serata speciale sarà dedicata a Gualtiero Marchesi.

Il viaggio culinario inizia questa sera con i Live Cooking, dove i candidati sono chiamati a dimostrare il loro talento ai giudici. Chi conquista i tre sì dei giudici conquista subito un posto nella masterclass mentre chi cha solo due sì entra in stand-by per poi affrontare il Blind Test, una sfida tecnica al buio in cui il giudizio sarà basato unicamente sul gusto dei piatti senza conoscere l’autore.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2024

Le puntate di Masterchef Italia 2024 possono essere viste, ogni giovedì, in prima serata, in diretta televisiva alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand anche in 4K HDR e visibili su Sky Go. Sia per vedere la diretta televisiva che la diretta streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento con Sky o con NowTv.