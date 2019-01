Gianluca Grignani: “Non sono stato arrestato”/ Ira contro Il Messaggero: “Vergognoso essere diffamato così”

Gianluca Grignani è stato arrestato dopo aver preso a calci due carabinieri? La notizia, a dir poco clamorosa, è stata pubblicata dal sito de “Il Messaggero”, dove però non è più disponibile online. L’articolo però non è passato inosservato, anche perché è stato rilanciato dallo stesso cantautore attraverso il suo profilo Facebook. Così ha infatti colto l’occasione per smentire la notizia e annunciare di volersi tutelare dal punto di vista legale. «Smentisco la notizia pubblicata dal Il Messaggero.it, dove lasciano intendere che io sia stato arrestato!», ha scritto Gianluca Grignani che si sente calunniato. Il titolo dell’articolo in questione era questo, come riportato dal Fatto Quotidiano: “Gianluca Grignani ubriaco e drogato prende a calci due carabinieri: arrestato”. Il rocker ha aggiunto: «È vergognoso essere calunniato e diffamato in questo modo! Ovviamente i miei avvocati sono già all’opera!! Volevo tranquillizzare tutti voi che sono in studio a registrare!!! Vi voglio bene. G».

GIANLUCA GRIGNANI FURIBONDO: “NON SONO STATO ARRESTATO”

In effetti Gianluca Grignani poche ore prima aveva pubblicato su Instagram una foto con il suo cane Gimbo mentre si trovava nello studio di registrazione. E allo scatto aveva accompagnato una didascalia: «Gimbo non mi molla mai… sta con me anche in studio… e a quanto pare il nuovo album gli piace tanto!!! Il mio cane è rock’n’roll». Il rocker dunque sta bene e soprattutto non si trova in carcere. La vicenda però sta facendo discutere. Intanto i suoi fan si sono scatenati per sostenerlo con migliaia di like e commenti. La notizia forse è stata diffusa per errore, visto che nel 2014 Grignani fu arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Riccione, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Di sicuro non è la prima volta che si parla dei problemi del cantante legati all’alcol: nel 2016 fu criticato dopo una performance non all’altezza al Capodanno di Canale 5 condotto da Gigi D’Alessio. Quell’anno fu ricoverato ufficialmente per stress, ma si parlò anche di un’intossicazione da alcol.





