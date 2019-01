Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Tito Boeri/ Impossibile parlare con l’Inps da 10 giorni

Striscia la Notizia consegnerà il Tapiro d’oro a Tito Boeri nella puntata di stasera 23 gennaio 2019 in onda nel prime time di Canale 5. A consegnarlo sarà come sempre l’inviato Valerio Staffelli che si è recato sotto l’abitazione del Presidente dell’Inps. Le anticipazioni ci raccontano di una mancata consegna con Boeri che non ha risposto al citofono e l’inviato che ha lasciato il Tapiro all’ingresso commentando: “Evidentemente all’Inps hanno anche problemi con i citofoni“. Una battuta che diventa più comprensibile se si va ad analizzare il servizio di Riccardo Trombetta che sempre stasera denuncerà il problema di comunicazione con l’Inps. Da più di dieci giorni infatti è impossibile contattare l’ente previdenziale: “Se oggi proviamo a chiamare le sedi Inps di tutta Italia il telefono o suona a vuoto o addirittura risulta occupato. Il problema riguarda sia le telefonate in entrata che quelle in uscita per i dipendenti Inps tra interno e interno ma soprattutto tra una sede e un’altra”.

Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Tito Boeri: altro record di ascolti

Striscia la Notizia mostrerà stasera, 23 gennaio 2019, la consegna del Tapiro d’oro a Tito Boeri. Il noto tg satirico di Canale 5 continua a macinare un record dietro l’altro e anche ieri sera ha raggiunto un record di share. Il programma è stato il più visto della giornata di ieri con ben 5.150.000 persone, ottenendo uno share del 19.43%. Sono numeri sensazionali, tanto che si attestano addirittura sul 22.09% di share dal pubblico attivo. Il picco è stato raggiunto attorno alle 21.29 quando erano collegati circa sette milioni di telespettatori. Ci si aspetta altri record dalla puntata di stasera che promette, grazie anche a Riccardo Trombetta e Valerio Staffelli, servizi davvero molto interessanti. Vedremo quali saranno gli altri oltre a quello che intende fare chiarezza sulla situazione legata all’Inps.

