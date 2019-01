Kate Hudson e la figlia senza “genere”/ “Sarà a Rani a scegliere se vuole essere maschio o femmina”

Sarà mia figlia a scegliere di che sesso essere. Così dice in una intervista al sito Aol l’attrice americana Kate Hudson, già madre di due figli maschi avuti con il cantante Chris Robinson. Dal suo nuovo compagno invece, Danny Fujkawa, ha avuto una bambina, chiamata Rani. Nell’intervista spiega che la crescerà “genderless”, cioè senza appartenenza sessuale, né maschio né femmina, in modo che decida lei cosa essere. Ovviamente ci si dimentica che un bambino nasce già di un genere sessuale, o è maschio o è femmina, ci pensa la natura a scegliere. Naturalmente poi crescendo ci possono essere influenze di vario tipo, oggi spesso inventate di sana pianta o spinte da una parte o dall’altra dai genitori senza pensare che in fase di adolescenza tutti i bambini non hanno una idea chiara della sessualità. E’ comunque una problematica che va affrontata con specialisti ed esperti, non andrebbe lasciata all’istinto di una madre come in questo caso.

KATE HUDSON E LA FIGLIA SENZA “GENERE”

Ma certamente se li spinge in una direzione piuttosto che lasciarli in quella in cui sono nati, uno crescendo vorrà magari cambiare sesso. Ma Kate Hudson, a pochi mesi, dice che la figlia mostra comunque la sua femminilità, però “vorrei crescerla senza influenzarne le scelte e con un approccio il più possibile genderless… anche se poi mi piace moltissimo comprarle dei vestitini da femmina…”. Sembra che a Hollywood, dove le stravaganze e la possibilità di avere molti soldi sono tante, sia una abitudine molto in voga: la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha deciso infatti di farsi chiamare John mentre il figlio di Charlize Theron, Jackson, ami vestirsi da femmina. Problemi che la classe operaia non può permettersi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA