Luca Vismara e la lite con Rudy Zerby ad Amici/ “Mi hanno detto che canto canzoni per i cartoni animati”

Luca Vismara è stato protagonista della diciottesima edizione di Amici. Il cantante, durante il programma è stato protagonista di numerosi scontri con il professore di canto Rudy Zerbi. Ecco le parole dell’ex studente durante una diatriba: “Amici è una scuola, dà l’opportunità di avere vocal coach e professori che hanno lo scopo di insegnare. Il professore è colui che mette a disposizione la propria conoscenza a chi ne sa meno. A Rudy contesto il fatto che mi ha gettato addosso critiche senza dirmi come migliorare. Emma andava contro lui e oggi guardiamo dove è arrivata. Cinque anni fa ha detto di una cantante italiana che era finita, quella cantante è Giusy Ferreri”. La cantante e neo-mamma, presente nel programma nelle vesti di insegnante aveva però detto che con Rudy ci fu modo di chiarire.

LONTANO DALLA MUSICA

Vismara non ha mai compreso il motivo per il quale Rudy Zerbi lo attaccasse così duramente e la loro diatriba è continuata per molte puntate: “Mi avete scelto, non sono qui per caso. Mi hanno detto che faccio le sigle dei cartoni animati, ma i cartoni animati, Cristina D’Avena, per esempio, è prima in classifica”. Luca Vismara già durante Amici ha dato dimostrazione di avere un carattere sfrontato e sicuramente, nonostante gli altri naufraghi possono essere più conosciuti, il compositore troverà modo di emergere. Il cantante, per questa esperienza, ha deciso di allontanarsi dal mondo della musica, ma riuscirà a far emergere un lato del carattere meno aggressivo? Allontanando quel modo di fare che al pubblico di Amici non piacque molto.

