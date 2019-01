Paola Cortellesi no a Sanremo 2019/ L’attrice non ci sarà: “Le riprese del film me lo impediscono”

Paola Cortellesi ha detto no al Festival di Sanremo 2019. La nota attrice non sarà nel cast della kermesse della musica italiana come ventilato diverse volte negli ultimi mesi dai media. A rivelarlo è stata la stessa Paola che in un’intervista a AdnKronos ha svelato: “Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palcoscenico del Teatro Ariston. Già diversi mesi fa, quando il mio caro amico Claudio Baglioni mi aveva invitato, per impegni presi a malincuore ho dovuto declinare la proposta. Purtroppo le riprese del film non mi consentono di partecipare“. La Cortellesi era stata corteggiata per il ruolo di conduttrice, ma dopo aver sondato le sue difficoltà si sperava almeno di averla in una serata come ospite. Paola però non ci sarà in nessuno degli appuntamenti da Sanremo, davvero molto presa sul set del film di Riccardo Milani, suo marito, che uscirà nelle sale di tutta Italia il prossimo 18 aprile.

Paola Cortellesi no a Sanremo 2019: nel cast di Tutti sanno tutto

Paola Cortellesi ha dovuto dire di no a Sanremo 2019 a causa del film Tutti sanno tutto di Riccardo Milani. Suo marito sta girando proprio in questo periodo il suo nuovo film, che uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il paese il prossimo 18 aprile. Reciteàr al fianco di Stefano Fresi, Carla Signoris, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Ricky Memphis e molti altri ancora. La trama ci parla di un film che andrà molto incontro alle esigenze degli italiani e a tutti i problemi che affrontano giorno dopo giorno lasciandosi andare bene qualsiasi cosa capita. È un periodo davvero molto attivo per Paola Cortellesi sul grande schermo, visto che l’abbiamo vista di recente nelle sale con La Befana vien di notte diretta da Michele Soavi ex pupillo di Dario Argento e regista horror che ha virato negli ultimi anni su temi totalmente diversi. Precedentemente Paola aveva lavorato in altri due film del marito, nel 2017 erano usciti Mamma o papà? e Come un gatto in tangenziale.

