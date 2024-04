Scusate se esisto oggi 24 aprile 2024 su Raiuno/ Trama e cast del film con Raoul Bova e Paola Cortellesi

Cast del film Scusate se esisto! e come vedere in diretta streaming su Raiplay

La prima serata di Raiuno di oggi, mercoledì 24 aprile 2024, propone il film “Scusate se esisto”, commedia diretta da Riccardo Milani e che ha nel cast alcuni degli attori migliori del cinema italiano come Paola Cortellesi e Raoul Bova, protagonisti indiscussi della pellicola e visibile in diretta streaming su Raiplay. Nel cast, accanto a Bova e alla Cortellesi, spiccano anche nomi come quelli di Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci, Marco Bocci ed Ennio Fantastichini. Scusate che esisto è una commedia che, attraverso l’ironia e il divertimento, porta il pubblico a riflettere sulla discriminazione che si può incontrare nel mondo del lavoro.

Calata perfettamente nel proprio ruolo, Paola Cortellesi interpreta Serena, brillante architetto che, nonostante i successi lavorativi, quando decide di rientrare in Italia, si ritrova a dover affrontare una serie di difficoltà per poter avere un lavoro all’altezza delle sue capacità professionali. Ad aiutarla, è Francesco interpretato da Raoul Bova.

La trama del film Scusate se esisto!

In “Scusate se esisto!”, Paola Cortellesi interpreta Serena Bruno, una giovane donna che, dopo essersi laureata in architettura, ha trovato il successo professionale all’estero. Dopo tanti riconoscimenti e successi lavorativi, tuttavia, Serena, ad un certo punto della propria vita, decide di rientrare in Italia convinta di poter continuare a lavorare brillantemente grazie al suo curriculum lungo e importante. Tuttavia, Serena si ritrova ben presto ad affrontare una realtà totalmente diversa da quella in cui sperava d’imbattersi. Nonostante la preparazione, infatti, Serena non riesce a trovare un lavoro all’altezza delle sue competenze e, per sopravvivere, si ritrova ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, anche lontanissimo dal suo settore.

L’incontro con Francesco, tuttavia, dà una svolta alla vita lavorativa di Serena aprendole una nuova strada per poter far valere la sua preparazione professionale. Con l’aiuto di Francesco, Serena si trasforma in un uomo e la strana coppia, grazie ad un escamotage riesce a vincere il bando del Comune per la riqualificazione del complesso abitativo di Corviale, alla periferia di Roma.











