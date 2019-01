Sara A./ La palermitana in finale: “vendicherà” Alessandro Iudice? (Junior Bake Off)

Questa sera, venerdì 25 gennaio, su Real Time va in onda la finale di Junior Bake Off. Tra i quattro finalisti c’è anche la siciliana Sara A. Nata a Palermo undici anni fa, Sara ha conquistato con la sua simpatia e la sua bravura i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. La bravura di Sara A. è stata riconosciuta anche dai suoi mini-colleghi: nell’ultima puntata, infatti, Rachele ha assegnato alla palermitana la torta più difficile, la “Foresta nera”, perché “Sara è la più brava”. Sara ha così commentato la difficile assegnazione: “Rachele usa la strategia al 100% e vuole mettermi ko, ma io questa torta la riesco ad affrontare”. Ernest Knam e Damiano Carrara hanno dato qualche consiglio alla piccola pasticciera, inoltre il pasticcere tedesco le ha confessato che la “Foresta Nera” è la sua torta preferita e di non avere paura di osare a fare una torta alta. L’undicenne è comunque riuscita a conquistare un posto in finale, dove affronterà Samir, Antonio e Rachele.

L’anima siciliana di Sara A

Nella seconda puntata di Junior Bake Off Sara A. è stata protagonista di un simpatico siparietto tutto in “siciliano” con la conduttrice Katia Follesa e Angelo Pisani sulla tradizione della pizza salata. In quell’occasione i mini pasticceri dovevano realizzare una pizza dolce: “Non sopporto la pizza dolce ma la faccio bene”, ha detto la piccola palermitana. “A Palermo la tradizione della pizza è salata?”, le hanno chiesto Katia e Angelo. “Nca certo”, ha risposto Sara in un perfetto siciliano, facendo sorridere la coppia. “È l’animo siciliano che c’è in me”, ha poi commentato.

Per il secondo anno consecutivo un siciliano è in finale a Junior Bake Off Italia. Lo scorso anno il ragusano Alessandro Iudice in finale è stato sconfitto da Massimo Pacelli (8 anni). Sara riuscirà a fare meglio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA