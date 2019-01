AMEDEO MINGHI/ Video, Vattene amore sarà il duetto che proporrà questa sera? (Ora o mai più 2019)

AMEDEO MINGHI, IL RITORNO IN TV

Amedeo Minghi ritorna sul piccolo schermo a distanza di tanto tempo dalla sua ultima apparizione televisiva. Lo vedremo a Ora o mai più 2019 nella puntata di questa sera, nelle vesti di ospite al fianco di un concorrente del programma. Non sappiamo ancora chi riuscirà a diventare il suo partner per una serata, dato che le anticipazioni note per ora sono del tutto blindate. Possiamo fare però delle ipotesi: Minghi si unirà per esempio a Red Canzian? In questo caso potrebbe diventare la guida di Jessica Morlacchi per i duetti, anche se non si esclude la possibilità che possa ritrovarsi di fronte a Davide De Marinis. Le vocalità di entrambi potrebbero unirsi per una performance interessante e che permetterebbe al concorrente di risalire la china in classifica. Nel frattempo Minghi festeggia assieme ai fan suoi social il suo album “Ladri di sole”, rivocando i suoi successi più popolari, come lo stesso brano che dà il titolo al cofanetto. Un brano degli anni Sessanta che ancora oggi è considerato fra i più belli della musica italiana.

I SUCCESSI A SANREMO

L’ultimo anno per Amedeo Minghi è stato piuttosto intenso, diviso fra i successi registrati a Ballando con le stelle e il suo ritorno ai palcoscenici italiani grazie ai nuovi concerti. Sia virtuali che diretti, visto che lo scorso giugno ha pubblicato il cofanetto “Tutto il tempo”, che racchiude i live di Roma: a Santa Maria in Trastevere nel ’90 e allo Stadio Olimpico nel ’92. Da quel momento in poi Minghi non si è mai fermato e non intende di certo farlo ora, che lo vedremo di fronte ai giudici per duettare con uno dei concorrenti. Una delle più grandi attese dei telespettatori, che si chiedono già quale sarà il brano che canterà in questa nuova occasione. In quanto veterano del Festival di Sanremo, il repertorio di Minghi può contare su diverse canzoni da riproporre in questa nuova veste, forse persino quel Vattene Amore che nel ’90 lo ha unito a Mietta (clicca qui per il video) e che oggi potrebbe riproporre per esempio con Silvia Salemi.

