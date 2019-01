DON BACKY/ Video: il successo de L’immensità e l’amicizia con Adriano Celentano (Ora o mai più 2019)

Don Backy è uno degli ospiti della seconda puntata di Ora o mai più 2019. Il noto cantante verrà chiamato ad affiancarsi a uno dei concorrenti in gara, permettendogli di esibirsi in duetto e lasciando che i giudici possano dare il loro verdetto in modo più imparziale. Non sappiamo ancora chi sarà il nuovo compagno di Don Backy, anche se è possibile fare delle ipotesi in merito. Potremmo infatti vederlo gomito a gomito di Michele Pecora, visto l’equilibrio che si potrebbe creare fra le due voci. Oppure ancora con Annalisa Minetti, una delle super favorite di questa edizione. Da escludere invece che l’allieva possa essere Donatella Milani, visto che in questo caso Don dovrebbe allontanarsi di molto dalla sua musicalità per scendere a compromessi, con l’obbiettivo di lasciare che la concorrente possa risaltare.

DON BACKY, L’AMICIZIA CON CELENTANO

Gli anni Sessanta lo hanno visto salire alla gloria e Don Backy ha saputo reggere al meglio questa carriera dorata che gli ha permesso di incontrare le folle. Fin dai tempi del Cantagiro del resto, quando la musica stava vivendo un periodo esplosivo grazie al sostegno di tanti fan italiani. Ruggente e in grado di infiammare l’aria con la sua voce, Backy continua a dimostrare le proprie qualità canore senza tempo anche oggi, che di anni ne sono trascorsi quasi sessanta dal suo più grande successo. La presenza di Adriano Celentano su Mediaset con il suo Adrian rievoca tra l’altro quel periodo in cui Don si trovava a stretto contatto con il Molleggiato. Durante la prima puntata, Nino Frassica e Francesco Scali hanno riproposto un vecchio sketch, vestiti da frati, che tanti anni prima ha visto come protagonisti proprio Celentano e l’amico Bucky.

IL SUCCESSO CONTINUA

Don Backy è uno dei grandi nomi della musica italiana, fin da quegli anni Sessanta che gli hanno reso giustizia al Festival di Sanremo. In gara con il brano “L’immensità” (clicca qui per il video) ed eterno amico di Adriano Celentano, la sua carriera ha preso una piega del tutto diversa quando all’epoca ha deciso di lasciare il Molleggiato per intraprendere una carriera tutta sua. Don non ha mai smesso di fare musica e si è distinto grazie a tanti concerti che gli hanno permesso di incontrare gli ammiratori, far conoscere la sua musica che vanta una presenza sul mercato italiano di oltre quarant’anni. Lo scorso martedì ha persino registrato un tutto esaurito grazie al live di Le Roi, in provincia di Bassano del Grappa. Indice di come Backy riesca a scuotere ancora le folle, anche grazie al supporto de I Fuggiaschi, che lo hanno accompagnato nel concerto.



