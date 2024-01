Don Backy, scivolone su Elodie/ “Ma le avrà avute le mutandine lì?”, scoppia la polemica

Don Backy battutaccia su Elodie: ecco cosa ha detto

Don Backy, storico cantante italiano, ha intrattenuto gli ospiti de La volta buona con una serie di aneddoti e considerazioni. Ai microfoni di Caterina Balivo, è stato però anche protagonista di uno scivolone su Elodie che già era stata al centro delle critiche di Gini Paoli.

La conduttrice ha chiesto a Backy chi preferisse tra Blanco ed Elodie: “Ma le avrà avute le mutandine lì? Fatti suoi? No, fatti di tutti, visto e considerato che ha fatto qualche apparizione anche senza chiedevo se anche lì aveva fatto lo stesso o meno. Ma poi quello era il Festival di Sanremo? Lei in che lingua cantava? La canzone italiana deve essere… Ah, era una cover?” ha affermato il cantante che ha poi aggiunto: “Fra Elodie e Blanco, comunque, butto giù tutti e due. Se me lo chiedi ti rispondo così. Dico che le canzoni dovrebbero avere un barlume di messaggio che può insegnare ai ragazzi qualcosa. Non soltanto il superfluo!” L’artista replicherà alle parole dello storico cantautore?

Don Backy: “Ma Elodie le avrà avute le mutandine lì?” #lavoltabuona

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 10, 2024

Don Backy: “Con Renato Zero ci siamo frequentati per un periodo”

Don Backy, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua carriera e vita privata: “Il rifiuto alla Nannini? In realtà avvenne così, ero a Livorno per un concerto quando nel mio camerino arriva questa ragazza tutta vestita di pelle. Mi disse che voleva cantare, io le chiesi di mandarmi una cassettina per ascoltare qualcosa. Non è vero che io l’ho buttata via, se me l’avesse portata io oggi magari sarei il suo produttore” ha svelato lo storico cantante italiano.

L’artista si è poi soffermato sul rapporto con Renato Zero: “Con lui ci siamo frequentati per un periodo. Successo grazie a me? Questo non lo direi, agli inizi non era ancora famoso… Abbiamo avuto l’opportunità di esordire insieme un albergo di Firenze dove lui presentava il suo primo album. Non l’ho aiutato direttamente, a meno che non abbia preso lui qualche spunto”.











