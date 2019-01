FIORDALISO/ Video, Oramai: il successo di Sanremo dove è appena tornata (Ora o mai più 2019)

FIORDALISO, IN RECUPERO DOPO L’INFLUENZA

Fiordaliso non demorde, anche se queste ultime ore non sono state semplici da affrontare. Scopriamo infatti tramite i social che l’artista è influenzata e con il raffreddore, ma anche che ha deciso di non lasciarsi sconfiggere. Merito forse della sua ospitata a Ora o mai più 2019, dove la vedremo questa sera, pronta per una puntata di duetti? Fiordaliso, così come altri ospiti, sarà presente in studio per collaborare con uno dei concorrenti, con cui si esibirà in occasione dei nuovi duetti. Mistero totale su quanto accadrà durante il nuovo appuntamento, sia per quanto riguarda il brano scelto, sia per l’allievo che le verrà assegnato. Donatella Milani potrebbe essere una buona sfida per Fiordaliso, anche se i caratteri di entrambe si potrebbero incastrare con estrema difficoltà. Rimane in ballo anche Paolo Vallesi, vincitore della prima puntata, e con una voce interessante che potrebbe mettere ancora più in risalto il timbro della collega. Nel frattempo, Fiordaliso decide di non riposarsi per recuperare le forze: combatterà l’influenza a suon di palestra, come svela grazie ad una foto pubblicata sui social.

IL SUCCESSO DI ORAMAI

Fiordaliso ha registrato diverse presenze a Sanremo nel corso della sua carriera, tanto che è possibile trovarla fra i concorrenti in gara anche negli anni Ottanta. Il successo arriva tra l’altro proprio in quel periodo e grazie alla kermesse, per via del suo brano “Oramai” (clicca qui per il video). Un successo che le ha permesso di spiccare poi il volo, per non fermarsi mai più. Fiordaliso continua infatti a essere uno dei nomi più in vista della musica italiana, dalla voce inconfondibile e piena, in grado di regalare forti emozioni. In queste ultime settimane tra l’altro è stata ospite di Sanremo, ma per un motivo ben diverso rispetto alla competizione canora. L’abbiamo vista infatti sfidare se stessa al Casinò della città, dove ha intrattenuto i presenti durante le partite. Un’impresa particolare, come ha rivelato al microfono in questa occasione. Veterana sanremese, Fiordaliso ha alle spalle mesi e mesi di duro lavoro. Senza sosta anche durante le feste natalizie.

