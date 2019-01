Silvia Salemi/ Video, grande equilibrio con la coach Marcella Bella (Ora o mai più 2019)

Silvia Salemi ritorna alla carica con Ora o mai più 2019 e rientra fra i concorrenti che siamo stupiti di vedere nel talent. La cantante infatti ha vissuto un forte successo in passato, anche come autrice di tanti testi interessanti. Siciliana e combattiva, la ricordiamo per la sua A casa di Luca che è riuscita a diventare un tormentone estivo e non solo. Parliamo dei ’97 e di un album Caotica che ha contribuito a dare alla Salemi quella popolarità ottenuta anche grazie al Festival di Sanremo di quell’anno. Perché quindi è scomparsa di scena? Il motivo è molto semplice: la nascita delle sue due figlie. Merito del matrimonio con Gian Marco Innocenti e dell’arrivo di Sofia e Ludovica nella vita della cantautrice. E’ per le sue due piccole, oggi di tredici e dieci anni, che Silvia ha scelto di abbandonare i riflettori. Non si pente quindi di quanto avvenuto in passato ed è sicura che sia andata meglio così. Ora che le ragazzine sono un po’ più grandi può pensare ad un ritorno, ma chissà se non accadrà qualcos’altro nella sua vita. Anche adesso infatti farebbe la stessa scelta, se le venisse richiesto: la famiglia prima di ogni cosa.

Video: Silvia Salemi e il duetto con Marcella Bella

La prima puntata di Ora o mai più 2019 ci svela il coach di Silvia Salemi: si tratta di Marcella Bella, un’artista che la concorrente ha sempre ammirato. Anzi durante il primo incontro svela di aver sempre voluto scrivere una canzone per lei. La sintonia è fin troppo evidente da quel confronto sorridente e non solo perché ci troviamo di fronte a due donne siciliane. La Salemi infatti intuisce subito dove vuole andare a parare la sua guida, quale canzone vorrebbe per il loro primo duetto. Nell’aria è la scelta della Bella, un successo che ci riporta negli anni ’83 e che ancora oggi rappresenta la musica italiana. Primo attacco assegnato alla coach e seconda strofa all’allieva, che dimostra di avere la stessa grinta della Bella. Una voce più profonda, ma con la stessa estensione, in grado di raggiungere le note più alte previste nel ritornello. Il verdetto dei giudici non potrebbe essere più positivo, tanto che Silvia riesce ad oscurare anche Paolo Vallesi, considerato uno dei super favoriti. La troviamo in cima alla classifica provvisoria con un voto pieno di 10, ottenuto in base al voto parziale della giuria, un . Il pubblico invece decide di favorire Vallesi ed assegna alla rivale un 4, lasciando indietro la Salemi di un solo punto ed al secondo posto della classifica finale. Clicca qui per rivedere il video di Silvia Salemi e Marcella Bella.

I commenti dei giudici

Ora o mai più 2019 è la grande occasione di Silvia Salemi per ritornare al mondo della musica. I fan non l’hanno dimenticata e si aspettano tante cose da lei, proprio per via dei tanti successi ottenuti in passato. Occhi puntati sulla Salemi e le sue qualità canore, di certo molto evidenti e diverse rispetto alla rivale più accesa Annalisa Minetti. La vittoria sfiorata nella prima puntata la rende anche una combattente che Paolo Vallesi non deve perdere di vista: chissà che Silvia non riesca a ribaltare le previsioni nella puntata di questa sera. Per riuscire a mantenere alto l’interesse dovrà seguire tutti i consigli che la sua guida riuscirà a darle. E non solo, perché come abbiamo visto durante il debutto, i giudici tendono a vendicarsi in base alle lotte che riguardano in modo diretto le loro persone. Lo si è intravisto dalla piccola diatriba fra Orietta Berti e Marcella Bella, anche se i toni sono stati più gentili del previsto. “Lasciala cantare di più“, ha sottolineato infatti l’Usignolo, rimproverando alla collega di aver puntato tutto sul coro con la sua allieva. Interessante invece il commento di Ornella Vanoni, che ha intravisto nella coppia un equilibrio significativo.



