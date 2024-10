Laura, chi era la sorella di Silvia Salemi e malattia: morta a 5 anni per leucemia

Silvia Salemi, che oggi pomeriggio si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, ha affrontato da piccolissima un lutto molto doloroso e che l’ha segnata nel profondo: la morte della sorella Laura. La bambina era affetta da leucemia, che la strappò dalla sua famiglia: la cantante non ha molti ricordi della sorella maggiore, che perse la vita all’età di soli 5 anni dopo aver combattuto con la malattia che sin da subito si rivelò incurabile.

Gian Marco Innocenti, chi è il marito di Silvia Salemi/ Il matrimonio e le figlie Sofia e Ludovica

“Non ho avuto con lei un vero e proprio vissuto“, ha ricordato Silvia Salemi in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel gennaio 2022. “Io l’ho vista come la scia della cometa di Halley, è passata lasciando solo il meglio, la purezza di una bambina di 5 anni che io poi ho avvertito fortemente”.

Silvia Salemi, chi è e carriera/ Il successo con "A casa di Luca" e le partecipazioni televisive

Silvia Salemi e il ricordo della sorella: “Mamma doveva scegliere tra me e lei“

La malattia e la successiva morte di Laura, sorella di Silvia Salemi, ha rappresentato una ferita importante nella famiglia della cantante. La malattia si rivelò incurabile e, dopo il lutto, la famiglia si rifugiò in un lungo silenzio. In un’intervista per Vanity Fair rilasciata a luglio, la cantante ha raccontato: “Sono nata in una casa in cui aleggiava una malattia gravissima che all’epoca era una condanna a morte. L’ho assorbita nel linguaggio e nei movimenti. Per alcuni anni non ho parlato e la musica, in questo, mi ha salvata. Il senso di tutta la mia vita è stato uscire da un grande no per produrre un grande sì. Perché il grande no era il no della vita“.

Silvia Salemi a 'Tale e Quale Sanremo'/ "Da piccola ero timida, ora non mi nascondo. Ritorno a Sanremo se..."

La cantante ha poi ricordato la difficile scelta cui andò incontro sua madre, divisa tra l’imminente nascita di Silvia e l’accettazione della malattia incurabile di Laura: “Mia madre doveva scegliere tra me e mia sorella perché, per curare mia sorella, non sapeva se portare avanti una gravidanza che avrebbe comportato un bell’impegno fisico, eppure ha guardato avanti, regalandoci un’opportunità“.