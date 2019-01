Nicholas Hoult è J.R.R. Tolkien: prime foto del film/ Dalla guerra al Signore degli Anelli: ecco il biopic

Come già anticipato negli scorsi mesi, sarà Nicholas Hoult ad interpretare J.R.R. Tolkien, il grande scrittore e genio del Novecento, autore, tra gli altri, del “Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”: sono uscite in queste ore le prime immagini del film prodotto dalla Fox Searchilight, dove verranno narrate le gesta e la vita “semplice” di un grande scrittore capace di inventare interi mondi e lingue per poter raccontare in maniera unica e realissima la complessità dell’animo umano. Usa Today ha diffuso le prime immagini dell’attore protagonista, proprio quel Hoult già visto ne la “Bestia” della saga X-Men, ma anche della splendida Lily Collins (“Fino all’Osso” e “Biancaneve”) che nel film interpreta il ruolo di Edith Bratt, moglie di Tolkien e costante fonte di ispirazione letteraria e testimonianza continua dell’amore cristiano sfociato nel matrimonio. Al momento non esiste una data per l’uscita del biopic in Europa, né tantomeno in Italia, mentre negli States il film approderà ufficialmente il 10 maggio prossimo.

LA TRAMA E IL CAST

Dalle primissime amicizie in università a Oxford – dove ebbe inizio il gruppo Inklings, assieme a C.S. Lewis, Owen Barfield, Charles Williams, Adam Fox, Hugo Dyson, Robert Havard, Nevill Coghill, Charles Leslie Wrenn – fino all’incontro con la moglie Edith che gli cambiò definitivamente l’esistenza: la trama del film su Tolkien (ancora senza nome per il momento, ndr) è tutta avvolta nel mistero ma dovrebbe trattare soprattutto la gioventù e le prime idee letterarie del geniale romanziere fantasy. In particolare è la moglie che rappresenta per John Ronald Reuel Tolkien un incontro decisivo per il resto della sua vita, tanto personale quanto letteraria: dall’amore per lei e dall’esperienza di un profondo legame di fede tramite quel matrimonio, Tolkien trasse parecchi spunti per le trame dei propri capolavori. Da Aragorn e Arwen nella trilogia dell’Anello fino a Beren e Lùthien ne “Il Silmarillion”: basti sapere che sulla tomba comune, i coniugi Tolkien si sono fatti scrivere proprio i nomi Luthien (al posto di Edith) e Beren al posto di J.R.R. Dalla guerra fino alla Terra di Mezzo, la trama del nuovo film verterà sull’amore e le amicizie del giovane Tolkien prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale: secondo BadTaste, il cast del biopic vedrà – oltre a Nicholas Hoult e Lily Collins – anche Colm Meaney, Craig Roberts, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Genevieve O’Reilly, Laura Donnelly, Pam Ferris e Derek Jacobi.

