Adriano Celentano è Adrian/ Atteso sul palco dopo la confessione e il lungo silenzio (28 gennaio 2019)

La serie Adrian, in onda su Canale 5, era molto attesa dai fan di Adriano Celentano per rivedere il Molleggiato. Tuttavia nello spazio relativo all’anteprima, dal titolo “Aspettando Adrian”, dapprima Celentano non si è visto in faccia, ma si è sentita la sua voce, mentre poi è accaduto il contrario: è salito sul palco, ma non ha parlato. Dunque c’è stato ancora spazio per Nino Frassica e Francesco Scali, di nuovo in coppia in veste da frati per accogliere i possibili passeggeri dell’Arca. Purtroppo questa volta nessuno è riuscito a superare la selezione, nemmeno la strana Gemma che afferma di voler incontrare il proprio Arcangelo. Purtroppo i toni sono spenti, forse più di quanto accaduto durante la precedente puntata. L’unica nota sorridente è legata a Frassica e ad un suo particolare dialogo con un uomo francese, che ribattezza Franco Franchi per tradurre il suo nome in italiano.

LA CONFESSIONE DI ADRIANO CELENTANO

Frassica ha però raccolto inoltre un’inedita confessione di Adriano Celentano, che ha raggiunto il pubblico con la sua sola voce. Non si è visto infatti il suo volto in questa prima fase, visto che il Molleggiato ha deciso di apparire in assoluta ombra all’interno di un fittizio confessionale. Confessa così al frate di aver fatto credere a Mediaset che sarebbe stato presente nello spettacolo, un inganno giocato su una risposta enigmatica che avrebbe dato alla rete: forse ci sarebbe stato oppure no. Celentano ha anche lanciato qualche frecciata a Mediaset e Rai. La scorsa settimana si è visto sul palco del Camploy di Verona anche Giovanni Storti, del noto trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle vesti di uno dei suoi personaggi più celebri, ovvero il vecchietto in pensione che gioca a carte e che ama parlare e sparlare di tutti. Scene di vita quotidiana, in cui il vecchietto di ritrova al bar a parlare con gli amici di quanto accaduto nello spettacolo la sera prima.

IL SILENZIO PROLUNGATO DI ADRIANO CELENTANO

Il personaggio ha interagito anche con Nino Frassica, Francesco Scali e infine con Natalino Balasso. Ed è proprio con quest’ultimo, ritornato a interpretare il barbone dalle chiare idee politiche, che si è instaurato il dialogo più interessante della serata. I due infatti si sono scherniti a vicenda introducendo temi caldi come il reddito di cittadinanza, rappresentato dal barbone Balasso, e la quota 100 attribuita invece all’anziano Giovanni. Battute piccate che si sono spente poi di fronte all’arrivo di Adriano Celentano, che però ha deciso di non proferire alcuna parola. Le battute sono state lasciate infatti ai due comici, mentre Celentano ha registrato un boom di applausi con la sua sola presenza. Minacciosa, come ha fatto notare Storti, visto che il cantautore è entrato in scena con un giornale arrotolato, quasi come se volesse colpirli sul “muso”. E con una gag vecchia come il mondo, Adriano ha finto di voler dire qualcosa ed è uscito di scena.



