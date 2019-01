Fotinì Peluso è Barbara/ Video, cosa accadrà alla bella musicista? (La Compagnia del Cigno)

Tra i diversi ragazzi che hanno un ruolo chiave in La Compagnia del Cigno, sicuramente spicca la giovane Barbara interpretata da Fotinì Peluso. E’ davvero incredibile il successo di questa fiction Rai che racconta le avventure di giovani artisti talentuosi. Barbara è uno dei personaggi legati agli eventi clou della trama. Cosa deve aspettarsi il pubblico dalle prossime puntate della compagnia del Cigno? Ebbene, sicuramente la giovane deve arrivare ad una decisione sicura. Fino ad ora si sta assistendo ad un climax di azioni che hanno portato Barbara in bilico tra l’accettazione della relazione con Domenico ed il rifiuto, magari anche per continuare a concentrarsi sul proprio talento artistico. Sicuramente comunque, si arriverà ad una decisione finale, un momento critico che metterà faccia a faccia i due giovani, che prima di proseguire la loro carriera devono confrontarsi con i sentimenti che provano. Per continuare a seguire la vicenda, bisogna senza ombra di dubbio continuare a guardare la fiction!

Clicca qui per le interviste al cast

Fotinì Peluso è Barbara ne La Compagnia del Cigno: tutti sono innamorati di lei

Barbara è una ragazza gioviale e di bell’aspetto, interpretata da Fotinì Peluso ne La Compagnia del Cigno. In effetti, questa ragazza rappresenta la giovane attraente della compagnia. Con il suo fascino ed i suoi tratti fisici Barbara ha subito attirato le attenzioni dei giovani ragazzi della compagnia. In particolare, ci sono ben 2 contendenti che cercano di attirare le attenzioni della bella Barbara. I due in questione sono Matteo e Domenico. Tra quest’ultimi il rapporto a causa della ragazza sembra essersi addirittura deteriorato. Entrambi sembrano provare sentimenti per la giovane, ma in particolare Domenico sembra essere il più deciso a conquistarla. Tuttavia Matteo ha fatto venire dubbi a Domenico dicendogli delle bugie sulla reputazione di Barbara, bugie che Domenico ha subito scoperto. D’altro canto, Barbara sembra sempre più intenzionata ad evitare il suo corteggiatore. In una scena della scorsa puntata, Domenico era seduto al pianoforte e chiedeva il perché Barbara si fosse comportato così male con lei. In questo caso, con atteggiamento freddo e distante, Barbara si scusa con lui ed accenna al fatto di non incolpare la musica per la non riuscita del loro rapporto, dopodiché lascia il giovane al pianoforte. Al pubblico sembra quasi che Barbara non voglia esprimersi perché ha paura di rivelare i suoi sentimenti, forse perché fino in fondo non conosce anche lei le emozioni che prova per Domenico. In questo senso risulta essere un punto cardine la scena della scorsa puntata quanto a tavola ci sono Barbara, Domenico parla dell’amore che prova per una ragazza, e Barbara ad un certo punto indispettita si alza e va via, lasciando i due al tavolo.

Chi è l’attrice?

La giovane Barbara de La Compagnia del Cigno, molto bella dal punto di vista estetico, viene interpretata dalla vispa Fotinì Peluso. La Peluso non è alla prima apparizione in una trasmissione televisiva. Difatti, questa ragazza aveva già esordito in una fiction RAI di alto livello, vale a dire Romanzo Famigliare. Anche in quella occasione, l’attrice aveva fatto notare al pubblico italiano le sue doti recitative. Con la Compagnia del Cigno, Fotinì Peluso sta continuando ad accumulare consensi, ricevendo critiche positive sia da giornalisti esperti sia da parte degli spettatori comuni della televisione. Sicuramente, il pubblico ammirerà la presenza della ragazza sul piccolo schermo in futuro, quando verrà scelta per altri ruoli di rilievo emessi dalle emittenti televisive RAI.

Le interviste al cast





© RIPRODUZIONE RISERVATA