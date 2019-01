I Gatti di Vicolo Miracoli/ Video: Smaila, Calà e Oppini in tv per parlare del futuro (Che fuori tempo che fa)

I Gatti di Vicolo Miracoli saranno ospiti stasera, 28 gennaio, da Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 23.30 su Rai Uno. È sicuramente un colpaccio quello della prima rete di Stato che riesce a riunire tutti i membri di questo famoso gruppo cabarettistico che tra il 1971 e il 1985 ha fatto la storia della comicità italiana. Saranno presenti in studio Franco Oppini, Jerry Calà, Ninì Salerno e Umberto Smaila al famoso tavolo della seconda serata del lunedì dove si accomoderanno anche gli ospiti fissi Max Pezzali e il Mago Forest oltre a Piero Pelù, Martina Colombari, Danilo Callegari e Raul Cremona. Sicuramente guardando il cast possiamo renderci conto che la puntata sarà molto divertente con diversi personaggi pronti a farci sorridere. Di recente si è tornati a parlare molto de I Gatti di Vicolo Miracoli che insieme sono riusciti a far ridere milioni di italiani. L’abbiamo visti tornare protagonisti proprio nel giorno di Natale quando in onda sulla Rai è andata in scena la trasmissione Unici. Sarà interessante capire se su Rai Uno sveleranno alcuni dei prossimi appuntamenti che li vedranno protagonisti sia sul piccolo che sul grande schermo con trasmissioni e anche dei film ancora inediti come “Odissea nell’ospizio” diretto da Jerry Calà.

I Gatti di Vicolo Miracoli, Che fuori tempo che fa: la loro storia

I Gatti di Vicolo Miracoli si riuniranno ancora stasera, 28 gennaio 2019, a Che Fuori tempo che fa da Fabio Fazio su Rai Uno. Il gruppo cabarettistico italiano è stato fondato a Torino nel 1971, composto da Gianandrea Gazzola, Spray Mallaby, Umberto Smaila, Jerry Calà, Nini Salerno e Franco Oppini. I primi due ad abbandonare il gruppo sono Gazzola e Mallaby che lasciano nel 1975, mentre altri si prenderanno delle pause più o meno lunghe tranne Umberto Smaila colonna portante dal 1971 al 1985. Il gruppo arriva al cinema nel 1973 nel film di Mino Guerrini dal titolo “Un ufficiale non si arrende mai nemmeno di fronte all’evidenza, firmato Colonnello Buttiglione”. Sicuramente il grandissimo successo si trova con il film di Carlo Vanzina del 1979 “Arrivano i gatti”. In tv invece arrivano sulla Rai nel 1972 con la trasmissione televisiva “Il buono e il cattivo”. Sempre nel 1973 esce anche il primo disco dal titolo omonimo rispetto alla gruppo. Tra i progetti che il gruppo ha portato avanti negli ultimi anni c’è il film Odissea nell’ospizio diretto da Jerry Calà e girato nel 2016. Questo è ancora inedito in sala e il pubblico è molto curioso a saperne qualcosa in più. Sono dunque molti i gatti che possono bollire in pentola stasera da Fazio in una puntata che sicuramente non si può perdere anche per la presenza di personaggi di spessore.

