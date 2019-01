Martina Colombari / “Controllo il telefonino di mio marito Billy Costacurta” (Che fuori tempo che fa)

Sarà una Martina Colombari inedita quella che questa sera si racconterà a Che fuori tempo che fa. Ospite del programma I Lunatici, l’attrice ha infatti rivelato di essere una vera e propria sentinella e che nella sua famiglia a farne le spese è soprattutto suo figlio. “I controlli allo smartphone? Ormai il codice non ce lo dà più – ha confermato l’attrice in un’intervista concessa a Radio 2 – Ogni tanto gli svuoto le tasche, gli controllo lo zaino, faccio la perquisa, come la chiama lui”. Il ragazzo, nato dal suo legame con Billy Costacurta, ha oggi 14 anni, ma come molti adolescenti della sua generazione si ritrova a crescere in una realtà del tutto nuova rispetto a quella dei suoi genitori: “l’ambiente nel quale i nostri figli sono nati non è il nostro – ha confermato l’attrice nel corso dell’Intervista – è molto più complicato, ci sono molte più tentazioni, molti più stimoli”.

“COME MAMMA MI METTO IN DISCUSSIONE TUTTI I GIORNI”

Da quando è diventata mamma Martina Colombari non ha mai abbassato la guardia. Essere genitore di un adolescente comporta infatti una grande responsabilità che ha la meglio su tutti gli altri aspetti della vita. “Molte volte ci sono delle decisioni da prendere, non si sa mai quale sia l’atteggiamento giusto”, ha raccontato l’attrice in un’intervista concessa a I Lunatici, svelando inoltre che “io come mamma mi rimetto in discussione tutti i giorni”. Essere un punto di riferimento costante per un adolescente è infatti molto importante, perché anche se “li vediamo alti quanto noi […] in fondo sono dei bambini, non sono strutturati, non sono in grado di gestire certe situazioni”. Da qui l’importanza di prestare la massima attenzione alla loro crescita, anche se troppo spesso anche il genitore più attento è costretto ad arrendersi: “Li vorresti sempre avere per mano, ma non è possibile”.

“ODIAVO LA MIA BELLEZZA”

Ma al centro delle perquisizioni di Martina Colombari non vi è soltanto il figlio quattordicenne: la sua attività di indagine viene infatti estesa al marito Billy Costacurta, ex giocatore del Milan. “Controllo anche il telefonino di Billy, sono un segugio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio – ha raccontato l’attrice in un’intervista concessa a I Lunatici – Noi donne siamo delle iene, ci può essere il periodo in cui ci si distrae un attimo, o magari io sono meno presente nella vita di coppia, la vita di ognuno ha molte evoluzioni, bisogna stare sempre sul pezzo, io la mano sul fuoco la metto solo per mia madre”. La Colombari, stasera ospite di Che fuori tempo che fa, ha inoltre parlato del suo rapporto con la sua esteriorità, portando alla luce una realtà poco nota: “L’ho odiata la mia bellezza. Ci sono stati dei periodi in cui mi guardavo allo specchio e mi facevo schifo perché la mia bellezza arrivava sempre prima di me”.



