Martina Colombari a Vieni da me/ “Costacurta? Lo risposerei domani. Alberto Tomba? Sono diventata ribelle e..”

Una delle Miss Italia più belle di sempre, Martina Colombari, si racconta ai microfoni di Vieni da me. Da un cassetto all’altro della cassettiera del programma condotto da Caterina Balivo, Martina Colombari ripercorre tutta la sua vita, vissuta in gran parte davanti alla telecamere. Diventata Miss Italia quando aveva solo 16 anni, da quel momento, la carriera della Colombari non si è più fermata. Modella, conduttrice e attrice, la Colombari non si è fatta mancare nulla senza, però, perdere la sua semplicità e il suo meraviglioso sorriso che, ancora oggi, la rendono una delle donne più belle e apprezzate del mondo dello spettacolo. Oltre ad aver avuto tantissimo successo nel lavoro, Martina Colombari è riuscita ad avere le sue soddisfazioni anche nella vita privata. Ai microfoni di Caterina Balivo, Martina Colombari torna a parlare proprio di uno dei suoi fidanzati più importanti ovvero Alberto Tomba conosciuto proprio a Miss Italia. “Lo conosco a Miss Italia, ci bevo una camomilla. Lui mi ha incontrata a Miss Italia che io non ero nessuno e lui era il campione. Poi la mia carriera è iniziata, io cominciavo ad essere Martina Colombari e non più la fidanzata di e cominciavo ad essere invadente” – racconta la Colombari che alla domanda su chi abbia lasciato chi, dice – “in quel periodo cominciavo ad essere più ribelle. In più se sei anche indipendente sul lavoro, cominci a non accettare più determinati atteggiamenti”.

MARTINA COLOMBARI: “RISPOSEREI BILLY COSTACURTA DOMANI”

Il grande amore di Martina Colombari, però, si chiama Billy Costacurta con cui non solo è convolata a nozze, ma ha anche formato una famiglia con la nascita di Achille che oggi ha 14 anni. “Lui era soprannominato il piccolo principe per i suoi modi cortesi, galanti, con i valori veri sui quali si può costruire una famiglia. Era il 1996 e da lì abbiamo iniziato la nostra vita che, tutt’ora ci riempie di gioia” – confessa l’ex Miss Italia che, però, non nasconde la presenza di momenti difficili – “la vita a due è complicata perchè devi mandare giù tanti bocconi, ti devi fare andare giù tante cose. Io e mio marito siamo molto diversi perchè lui è molto chiuso e introverso, io sono più solare ed estroversa. Lui starebbe sempre a casa mentre io starei sempre in giro. A lui questa mia esuberanza a volte infastidisce mentre lui è più rigido, rigoroso e questa cosa mi infastidisce e mi verrebbe da dire smollati“, confessa la Colombari. Nonostante tutto, i due sono sempre più felici e innamorati al punto che, guardando le foto del matrimonio, dice: “mi risposerei domani”.

