Michele Bravi è Giacomo/ La crisi col suo Maestro: quando tornerà a suonare? (La compagnia del Cigno)

Giacomo continua a essere un personaggio defilato ne La Compagnia del Cigno, anche se il settimo episodio ha visto Marioni all’opera per farlo ritornare. Per questo il Maestro ha deciso di assegnare a Matteo “La fantasia” che Giacomo ha composto in precedenza e che risulta ancora inedita per il grande pubblico. Dopo aver scoperto dei guai di Matteo, Giacomo ritorna fra i pensieri di Marioni: confidandosi con la moglie, svela infatti di aver capito quanto abbia sbagliato nei suoi confronti. Per questo si ripromette di farlo ritornare, in un modo o nell’altro. Giacomo diventa così l’opera incompiuta di Marioni, il suo riscatto personale per rimediare ai sensi di colpa, dovuti ancora una volta alla tragedia vissuta con la moglie. Il nome del personaggio di Michele Bravi ritorna ancora nel dialogo fra il Maestro e Matteo, che viene informato del motivo per cui il compositore è scomparso dalla struttura: ha sofferto di un esaurimento nervoso ed a Marioni è stato impedito di avvicinarsi ancora a lui. Giacomo diventa così il ponte che collega il personaggio di Alessio Boni a quello di Matteo, viste che le problematiche con il compositore sono simili e la preoccupazione del protagoniste identiche, soprattutto per quanto riguarda il benessere del ragazzo. Purtroppo Giacomo rappresenta in qualche modo anche un ostacolo da superare per il Maestro. Marioni rivela alla moglie di seguire spesso il ragazzo di nascosto e riesce ad accettare con difficoltà la sua assenza, anche se sa di doverlo lasciare andare per poter riprendere in mano la sua vita.

Giacomo tornerà a suonare?

Giacomo è ancora uno dei fantasmi de La Compagnia del Cigno, assente persino nell’ottavo episodio trasmesso la scorsa settimana. La situazione però potrebbe cambiare entro breve, grazie al tormento di Marioni che non riesce a staccarsi del tutto da lui. Il fatto che Irene sia incinta potrebbe spingere presto il Maestro a tornare sui suoi passi e riconsiderare le promesse fatte alla donna. Rivedere Giacomo potrebbe diventare così un nuovo trampolino di lancio per Giacomo, soprattutto perché rappresenta il fallimento che Marioni non riesce a scrollarsi di dosso. Alla luce di quanto accaduto con Matteo, è possibile che il Maestro decida per la seconda volta di tentare un riavvicinamento con il compositore. Il tassello del suo domino personale è caduto, ma Giacomo non è ancora perduto del tutto. Anzi, potrebbe regalare al personaggio di Alessio Boni quella svolta decisiva che entrambi stanno aspettando da tempo. Rimane però un punto interrogativo: vedremo Michele Bravi già da questa sera? Potrebbe occorrere ancora un po’ di tempo prima di assistere al suo grande ritorno. Tutto dipende come sempre da Marioni. In un certo senso il ruolo nella fiction del giovane artista si collega al difficile momento che sta vivendo nella sua vita privata. Andare avanti è infatti il consiglio che i fan hanno voluto dargli per superare l’incidente drammatico vissuto lo scorso novembre, ma anche il cuore del difficile rapporto fra il suo Giacomo e il Maestro.

