PAOLA SALUZZI/ Matrimonio segreto a New York con Gabriele Romagnoli: “una storia bellissima” (Vieni da me)

Paola Saluzzi, nel corso della sua intervista a Vieni da me ha parlato a lungo del suo rapporto con Luca Giurato, considerato “uno straordinario collega ed amico rispettato da tutti”, svelando poi di aver anche lavorato con la coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Quindi si è passato ad un altro ricordo importante per la conduttrice, ovvero il film di Paolo Sorrentino, “La grande bellezza”, considerato dalla stessa un vero e proprio capolavoro. Per lei quel film segnò un importante inizio. “Una persona che stimavo mi disse di andare a vedere questo film. Io andai a vederlo, Sorrentino ha fatto un capolavoro assoluto. Quella persona era Gabriele Romagnoli, il mio amore, mio marito”. I due si sono sposati cinque anni fa in gran segreto a New York. “Abbiamo attraversato tutta l’America in auto prima di sposarci. Lui è un grande viaggiatore, per il matrimonio a New York eravamo solo io, lui e il nostro caro amico, lo sapevano solo le nostre mamme che oggi non ci sono più. La sua è stata la mia seconda mamma. Usciti dal comune ognuno ha chiamato la rispettiva mamma”, ha raccontato. A quando il prossimo viaggio insieme? “Siamo tornati dall’Armenia… vediamo, con lui è sempre una sorpresa, queste cose le decide lui. E’ una storia bellissima, inaspettata, una di quelle cose meravigliose che la vita ti regala”, ha dichiarato. Con Gabriele non è stato il suo primo matrimonio ma “è il mio matrimonio”, ha chiosato la Saluzzi. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

PAOLA SALUZZI COMMOSSA PER I GENITORI

Paola Saluzzi, conduttrice tv romana, è oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. “Ho imparato a lavorare con gente splendida, a stare con i più grandi, ho imparato tanto è stato un grande ingresso nel mondo del lavoro”, ha spiegato, parlando proprio dell’inizio della sua professione. Alla conduttrice la bella Saluzzi ha ammesso di non aver mai ceduto alla chirurgia estetica: “quando vedo le rughe penso solo che sono passati degli anni…”, ha ammesso candidamente. La vera commozione è arrivata nel parlare di mamma e papà. Alcune immagine hanno mostrato i suoi genitori da giovanissimi: “Mamma e papà fidanzati? Torino è stata galeotta”, ha rivelato, spiegando di avere un bellissimo ricordo di alcuni cioccolatini, i celebri gianduiotti. “Il nonno materno viveva con noi e quindi viaggiava faceva Roma-Torino e quindi io e mia sorella aspettavamo come regalo i gianduiotti, io sono nata sono qui perché papà ha vinto quel concorso militare. Era un uomo di grande cultura e rigore, era un cadetto”, ha aggiunto.

PAOLA SALUZZI A VIENI DA ME

Grande commozione, da parte di Paola Saluzzi, nel parlare dei suoi genitori a Vieni da me. “Io da secondogenita sono stata la più coccolata e mio padre me le faceva passare di più”, ha spiegato. Quindi ha raccontato come era il papà: “Era rigorosissimo, non accettava che non si rispettassero le regole. Era il rigore fatto uomo in tutti i sensi, ma ci ha insegnato l’amore per il bello, per il cinema. Per il compleanno di mia sorella ad esempio ci portò a Firenze a vedere gli Uffizi. Ci abituava al bello ma sempre con questo assoluto rigore”, ha ammesso. Nel vedere poi alcune immagini di un’intervista ai genitori a I Raccomandati del 2003, la Saluzzi ha commentato: “È un bellissimo colpo al cuore, grazie”. Altra sorpresa sono stati i suoi nipoti da Londra, Andrea e Fabrizio, che hanno mandato alla conduttrice un video messaggio. “Sono uguali! Sono una buona zia”, ha ammesso. “Loro sono stati la vita dei miei genitori ed anche tantissimo la mia perché sono i miei ragazzi, i miei figli, la mia forza e sono adorabili e continuo a scusarli su tutto”, ha ammesso. “Sono una diseducatrice seriale!”.



