Regina Elisabetta contro Meghan Markle / “È un cancro da estirpare”: svelato il presunto piano… di divorzio!

Non si arrestano i gossip sulla famiglia reale e, in particolare, su Meghan Markle. Gli ultimi rumors vorrebbero la regina Elisabetta molto arrabbiata con la moglie di suo nipote Harry a causa dei suoi troppi comportamenti “scorretti”. A lanciare le ultime indiscrezioni è la rivista americana ‘Globe’, secondo cui la mamma di Carlo d’Inghilterra sarebbe talmente infuriata con Meghan, tanto da progettare il divorzio del suo adorato nipotino. Alla rivista sarebbe infatti arrivata una mail che confermerebbe non solo l’ira della regina con la duchessa del Sussex, ma anche un piano segreto di Elisabetta per far divorziare Meghan ed Harry. Pare che la Regina Elisabetta non sopporti più i comportamenti della Merkle che contravverrebbe al protocollo reale. La regina, inoltre, mal sopporterebbe l’eccessivo shopping della duchessa.

LA REGINA ELISABETTA HA UN PIANO PER FAR DIVORZIARE HARRY E MEGHAN?

Da ciò la decisione di Elisabetta di agire. Stando a quanto riporta il magazine ‘Globe’, in redazione sarebbe arrivata una mail scritta da una fonte vicina alla famiglia reale contenente accuse e informazioni molto dettagliate in merito a quanto accade nella famiglia reale, con particolare attenzione al rapporto tra Meghan e la Regina. La Markle sarebbe “insopportabile alla Regina” tanto che pare la consideri “un cancro da estirpare”. Ecco perchè Elisabetta avrebbe già preparato un piano dettagliato per far sì che Harry e Meghan arrivino presto al divorzio. Si legge: “Ci è stato ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Dunque, la proposta è un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America”. Solo voci o la trasposizione di un vero e proprio piano?

