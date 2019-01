Alessandro Canino a Vieni da me/”La canzone Brutta? Dedicata ad Angela. Dopo il successo mi hanno abbandonato”

Sono passati esattamente 27 anni da quando Alessandro Canino conquistò il sesto posto al Festival di Sanremo con il brano “Brutta”. Nonostante la mancata vittoria, il cantante ebbe un successo strepitoso che lo portò non solo a scalare le classifiche italiane, ma anche a girare l’Italia con tantissimi concerti. Dopo il boom, però, Alessandro Canino ha vissuto un momento particolare e difficile della sua carriera. Brutta, però, resta la canzone più importante della carriera di Alessandro Canino che svela anche qualche retroscena sul brano. “Raccontava di questa mia amica di classe, Angela. Aveva questi piccoli problemi che abbiamo tutti nell’adolescenza come gli occhiali e l’apparecchio” – racconta il cantante a Vieni da me – “una Ugly Betty”, commenta Caterina Balivo. “Esatto e so quasi per certo che per la serie tv hanno preso in considerazione la mia canzone”, svela Canino, ma chi era Angela? “Era una ragazza molto timida, molto introversa e a quel compleanno eravamo a fare la sua festa, ma lei non c’era perché era chiusa in bagno a piangere perché noi non la consideravamo. Poi mi accorsi che mancava e andai a bussare alla porta del bagno e la convinsi ad uscire e festeggiammo tutti insieme“, spiega Alessandro Canino.

ALESSANDRO CANINO: “DOPO IL SUCCESSO MI HANNO ABBANDONATO”

Esattamente come la protagonista della canzone “Brutta”, ad un certo punto della sua carriera, Alessandro Canino vive sulla propria pelle la spiacevole sensazione di essere abbandonato. “Il 1992 è stato l’anno più importante della mia vita non solo per il successo di Brutta, ma anche per la nascita di mia figlia. Poi ci sono state altri due Sanremo, nel 1993 e nel 1994 e dopo i discografici dell’epoca mi hanno abbandonato perché, da solo, è difficile arrivare al pubblico perchè è importante avere un team di lavoro che ti supporta, che ti segue e che scrive anche insieme a te le canzoni. Quindi restando da solo è stato difficile andare avanti e provare a tornare a Sanremo”, racconta Alessandro Canino. Nonostante il silenzio, Alessandro Canino non ha mai gettato la spugna e l’occasione è arrivata con il programma di Raiuno “Ora o mai più” che gli ha dato la possibilità di tornare davanti al pubblico. “Con Ora o mai più ho vissuto un momento bellissimo che ha dato a molti di noi la possibilità di farsi riascoltare“, aggiunge il cantante che ora è impegnato in un progetto musicale con la figlia Guya.

