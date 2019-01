CATERINA BALIVO/ Piange in diretta ricordando la tragedia di Rigopiano: “Non ce la faccio, scusatemi”

Momento di commozione per Caterina Balivo durante l’ultima puntata di “Vieni da me“. La conduttrice Rai ha voluto ricordare le vittime di Rigopiano a due anni dalla tragedia ospitando in studio due sopravvissuti che in quel terribile 18 gennaio 2017 videro morire la moglie e i genitori. Si tratta di Giampaolo Matrone e Marco Foresta, due sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo dalla valanga di Rigopiano che si è abbattuta sull’albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort causando la morte di 29 persone. Una tragedia senza precedenti, anzi la più grave mai verificatasi in Italia dal 1916. Per ricordare le vittime, la Balivo ha inviato due dei protagonisti, ma non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Non ce la faccio, scusatemi”

Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’ultima puntata di “Vieni da me”. La conduttrice si è commossa nel leggere la lettera della figlia di Giampaolo Matrone, uno dei superstiti alla valanga di Rigopiano. “Non ce la faccio, scusatemi, non è facile per me raccontarlo” ha detto Caterina visibilmente commossa. Poi sul finale la conduttrice, nel leggere tutti i nomi delle 29 vittime che hanno trovato la morte presso l’albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, è scoppiata in lacrime interrompendosi. “Scusate non ce la faccio, ci vediamo domani” portando le mani in volto per coprirsi davanti alle telecamere. Un momento commovente ed emozionante, che ha coinvolto tutti i telespettatori.

Caterina Balivo: le scuse su Instagram

Poco dopo la diretta di “Vieni da me”, Caterina Balivo ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per scusarsi nel non aver salutato i telespettatori. La conduttrice, infatti, sopraffatta dalla lacrime ha chiuso la diretta coprendosi il volto tra le lacrime. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Oggi a Vieni Da Me abbiamo ricordato con Giampaolo e Marco i fatti di Rigopiano.

L’hotel che fu travolto dalla slavina spostandolo di 10 metri, facendo 29 vittime tra cui i genitori di Marco e la moglie di Gianpaolo che lasciava la piccola Gaia di 5 anni. Non sono riuscita a trattenere le lacrime… non sono riuscita a salutare in diretta… non sono riuscita forse ad essere una brava conduttrice. Scusate se Caterina ha prevalso sul ruolo. Un pensiero a tutti i familiari che da quel 18 gennaio di due anni fa hanno visto la loro vita cambiata per sempre”. Parole bellissime quelle scritte dalla Balivo, che conferma ancora una volta di essere una donna dalla grandissima sensibilità.



