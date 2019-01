Bobo Vieri e Gianluca Vacchi/ Amicizia finita “per troppo cuore”: il calciatore ingrato con il re dei social?

Bobo Vieri e Gianluca Vacchi quelli dei selfie, quelli della vita sempre in vacanza, quelli che sono saliti in console e si dividono nelle discoteche più in, quelli che hanno diviso tutto, forse troppo. Sono loro i protagonisti sui social e sono loro che messi insieme raggiungono quasi 14 milioni di followers (molti di più il ricco imprenditore ovvio) e che hanno fatto il bello e il cattivo tempo tra locali e donne. Adesso, a distanza di due anni, sembra proprio che di tutto quello non sia rimasto niente se non una serie di scatti ormai sbiaditi che tornano sulla cresta dell’onda dopo le parole di Gabriele Parpiglia. Il giornalista, interpellato sulle dirette Instagram, proprio sulla fine dell’amicizia tra Bobo Vieri e Gianluca Vacchi ha parlato di “troppo cuore” da parte di quest’ultimo lasciando intendere che il calciatore sia stato ingrato con l’amico imprenditore. Ma è davvero andata così?

AMICIZIA FINITA “PER TROPPO CUORE”

Sulla questione ci sono pochi dettagli e mentre qualcuno pensa che tra i due possa essere spuntata una terza persona, una donna, per altri si è trattato solo di una diatriba tra galletti. In particolare, proprio nell’estate del 2017, sui social, Bobo Vieri si era lasciato andare ad una serie di frecciatine sull’amico e sul suo vizietto di comprare followers e, qualche settimana dopo, i due si sono incontrati in Sardegna ma senza rivolgersi parola o salutarsi nonostante la vicinanza delle loro imbarcazioni nel molo. Ma cosa è successo quindi? Davvero Bobo Vieri ha tradito il “troppo cuore” di Gianluca Vacchi approfittando della sua amicizia, delle dritte in questioni di musica ed economiche per poi voltargli le spalle? Adesso che è diventato papà e che pensa seriamente alla possibilità di sposare la sua Costanza Caracciolo, cambieranno le cose anche con il suo storico amico?

