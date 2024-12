Elisabetta Canalis non ha bei ricordi della sua storia d’amore con Bobo Vieri

Agli inizi degli anni duemila Elisabetta Canalis ha vissuto una storia d’amore molto intensa con Bobo Vieri. Entrambi in grande spolvero, dal punto di vista della carriera, erano diventati chiacchieratissimi nel mondo del gossip. L’attaccante dell’Inter, d’altra parte, era fidanzato con la ragazza più desiderata del momento ed Elisabetta era innamoratissima del suo bomber. In una intervista rilasciata a Belve, tuttavia, la Canalis spiega a distanza di anni che quella relazione aveva qualcosa che non andava. E non fa mistero di esserne rimasta traumatizzata a lungo per determinate dinamiche di quella storia.

“Con Bobo Vieri ho toccato il fondo perché quella storia era una relazione tossica. Sono rimasta traumatizzata. Lui non era fedele ed io sono arrivata a picchiarlo in un bar, ci hanno dovuto separare”, ricorda Elisabetta. La Canalis aggiunge di averlo lasciato ma di essersi arrabbiata con lui anche dopo, quando frequentava altre donne.

Elisabetta Canalis e i litigi con l’ex fidanzato Bobo Vieri: “Fu una relazione molto tormentata”

“Quella con Bobo Vieri era una relazione molto tormentata”, assicura Elisabetta Canalis a Francesca Fagnani. “Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano”, insiste la showgirl. Oggi le cose in amore sembrano andare bene con Georgian Cimpeanu, con cui condivide la passione per il kickboxing.

Tornando alla storia tra Vieri e Canalis, l’ex bomber nerazzurro in una intervista di diversi anni fa, su Chi, aveva speso parole al miele per l’ex velina. “Quella con Ely è stata la storia più importante della mia vita, quattro anni intensi…”, aveva detto. “Ho fatto tanti sbagli in amore, ma se mi rifidanzo, non li rifarò”, disse ancora il calciatore, che escludeva la gelosia per il calendario bollente che realizzò Elisabetta per Max.

