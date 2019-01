Claudio Santamaria / “Francesca Barra è la mia musa. Le critiche? La felicità altrui dà fastidio”

Domani in edicola, su LiberiTutti, Claudio Santamaria racconta l’amore per la moglie Francesca Barra. L’attore, vincitore del David di Donatello per il film lo Chiamavano Jeeg Robot e Nastro d’argento per Romanzo Criminale, definisce la moglie come: “La la mia musa, come lo era Silvia per Leopardi e la Duse per D’Annunzio. L’arte è mossa dall’amore”. Ricordiamo che Francesca Barra è giornalista e scrittrice ed il matrimonio è avvenuto nel 2017 negli Stati Uniti. Il portale corriere.it riporta alcuni stralci dell’intervista, questi i passaggi più interessanti con le riflessioni dell’attore romano. Da poco la coppia si è trasferita a Milano sui Navigli, con Santamaria che definisce la città con le seguenti parole: “Milano è una città dinamica, piena di energia non aggressiva, non pesante, creativamente stimolante. C’è un’atmosfera europea che mi piace molto”.

Claudio Santamaria e le critiche: “La felicità altrui dà fastidio”

I due innamorati stanno scrivendo inoltre un romanzo per Mondandori da cui nascerà il nuovo film diretto dallo stesso Santamaria. La loro storia è stata spesso bersaglio dei social attraverso critiche gratuite. Santamaria la prende con grande filosofia: “La felicità altrui dà fastidio”. Mentre la ricetta della felicità è davvero semplice: “Fare colazione con Francesca, raccontarci i fatterelli, baciarci a tavola come due ragazzini mentre i nostri figli ci dicono che siamo due sbaciucchioni”. Ricordiamo ora alcune curiosità dell’attore che ha esordito al cinema nel 1997, con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. Da lì i primi ruoli cinematografici importanti con l’opera prima di Gabriele Muccino Ecco fatto, e nei film di Marco Risi L’ultimo capodanno. La sua affermazione cinematografica arriva in film come Almost blue e L’ultimo bacio, per cui riceve anche una candidatura al David di Donatello.

