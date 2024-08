L’amore infinito tra Claudio Santamaria e sua moglie Francesca: “Sogniamo ancora insieme”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio Santamaria e la moglie e giornalista Francesca Barra, con la quale fa coppia fissa da un bel pezzo. I due si incontrarono per la prima volta da giovanissimi al mare, per poi ritrovarsi tanti anni dopo senza più lasciarsi. Recentemente hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio e l’attore il cinquantesimo compleanno. Una doppia occasione per lasciarsi andare a dediche commoventi e strappalacrime, come fatto da Francesca, con l’autenticità che la contraddistingue.

“Grazie per quello che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora fortunatamente sogniamo”, ha scritto la Barra. Pochi giorni fa, come dicevamo, hanno festeggiato il traguardo di sette anni di matrimonio, festeggiati a dovere al mare. “Se lo rifarei? La risposta è sempre e solo sì. Buon anniversario di matrimonio amore mio”, la dedica speciale a Claudio di Francesca.

La dedica della moglie per il cinquantesimo di Claudio Santamaria: “Con tutto l’amore che ho…”

Per augurare buon compleanno al suo amore, Francesca ha romanticamente ripercorso sui social la storia con il marito, incontrato quando erano ancora adolescenti. “Quanta strada hai fatto con lo stesso spirito indomito”, ha scritto la giornalista. “Sempre più orgogliosa di ogni tuo passo e di esserti accanto. Con tutto l’amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno”, le parole di Francesca Barra.

Simpatico e divertente l’aneddoto ricordato invece da Santamaria in una intervista ad Oggi, sul primo incontro con la moglie. “Si mangiò mezzo menu e scoprimmo di avere familiarità reciproca perché c’è tra noi un legame sotterraneo molto forte”.

