Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford è stato arrestato/ Giuda in stato di ebbrezza: ecco cosa rischia

Il figlio di Cindy Crawford e Randy Gerber – che è diventato un vero numero uno della moda – ha chiuso l’anno con una brutta “avventura”: è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Presley Gerber, modello 19enne e fratello maggiore di Kaia (anche lei già famosa sulle passerelle), avrebbe avuto un incontro ravvicinato con i poliziotti la scorsa domenica, intorno alle 4 del mattino. La notizia che sta facendo il giro del web, è partita da TMZ che racconta del fermo a Beverly Hills per eccesso di velocità a bordo della sua Tesla. I poliziotti hanno fatto sapere che il giovane puzzava di alcol e, proprio per questo motivo, gli avrebbero chiesto di fare una prova di sobrietà sul campo che, visti gli esiti, ha visibilmente fallito. Il modello di 19 anni è stato poi rilasciato senza cauzione. In California, non importa quale possa essere il tuo livello di alcol nel sangue, c’è tolleranza zero per i conducenti minorenni (sotto i 21 anni) che bevono.

Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford è stato arrestato

Se Presley Gerber verrà condannato (adesso rischia una pesantissima sanzione), rischia la sospensione della patente di guida per almeno 1 anno. L’avvocato del giovane modello, Scott Spindel, ha confidato a TMZ, che il suo cliente non ha precedenti penali e non è mai stato arrestato prima, aggiungendo: “Prende molto seriamente la situazione e sta prendendo i provvedimenti necessari per affrontare le accuse”. Il figlio di Cindy Crawford nonostante la giovane età, ha già un enorme nel mondo della moda. Sfila da diversi anni ed è stato il protagonista di alcune campagne molto famose per Calvin Klein, Dolce & Gabbana e Paris Vogue. Mettendo da parte la spiacevole esperienza con l’arresto, di Presley parlano tutti molto bene. Ed infatti non è il classico “figlio di” e nemmeno il cattivo ragazzo con la passione per la moda. Ed infatti, si è diplomato a pieni voti alla Malibu High School ed è serenamente fidanzato con la modella e collega Charlotte D’Alessio.

