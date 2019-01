Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, sfogo sui social/ Lui sbotta contro le agenzie: “mi gestisco da solo”, lei..

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si lasciano andare ad alcuni sfoghi sui social. L’ex calciatore, in Spagna per lavoro, su Instagram Stories, ha pubblicato alcuni video con cui si è scagliato contro quelle agenzie che affermano di gestire la sua immagine e la Bobo Summer Cup ovvero a rassegna di footvolley organizzata dall’ex bomber della Nazionale che si svolge ogni anno e alla cui base c’è divertimento e solidarietà. “Siccome ci sono delle agenzie che dicono di gestire la Bobo Summer Cup” – esordisce l’ex calciatore che poi aggiunge che – “non è assolutamente vero. La gestisco io la Bobo Summer Cup perché è mia. Non ho nessuna agenzia”, spiega Vieri. In un video successivo, poi, aggiunge: “siccome ci sono anche atre agenzie che dicono che gestiscono il sottoscritto, dico che non è vero. Non ho nessuna agenzia. Sono solo, mi gestisco da solo”.

COSTANZA CARACCIOLO: SFOGO CONTRO I TRUFFATORI

Anche Costanza Caracciolo, nei giorni scorsi, si è lasciata andare ad uno sfogo contro i truffatori. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha raccontato di non essere mai stata pagata per alcuni lavori svolti scagliandosi contro due agenzie con cui ha collaborato. “Diffidate dai truffatori del mestiere“, esordisce la compagna di Bobo Vieri. “Due agenzie, due persone diverse, due clienti diversi per cui ho speso il mio prezioso tempo, e dico prezioso perché non tornerà indietro, non mi hanno pagato un lavoro social: una da quasi un anno e una più recente”. Furiosa per l’accaduto, poi, l’ex velina ha poi concluso il suo sfogo esortando questi truffatori a vergognarsi per quello che fanno ricevendo la solidarietà dei fan: “Vergognatevi, perché fate tanto i professionali e rompete il c… e alla fine siete una vergogna. Pussa via”.

