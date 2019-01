Gwyneth Paltrow denunciata per incidente sugli sci/ “Mi ha travolto ed è scappata”: chiesti 3 milioni di danni

Gwyneth Paltrow ha travolto un uomo con gli sci e poi se n’è andata: l’accusa è di un medico 72enne, Terry Sanderson, che ha denunciato l’attrice. L’incidente sarebbe avvenuto tre anni fa a Park City, nello stato americano dello Utah. L’uomo sostiene che la Paltrow prima lo avrebbe colpito sulla pista da sci e poi se ne sarebbe andata senza prestargli soccorso. Quell’incidente gli avrebbe provocato diverse contusioni e rotto quattro costole, per questo ha chiesto all’attrice 3,1 milioni di dollari di danni. Terry Sanderson ha spiegato che Gwyneth Paltrow in quel momento stava sciando con un istruttore quando ha perso il controllo ed è finita su di lui. «Ho sentito un urlo isterico e nello stesso istante sono stato colpito sulla schiena», ha raccontato il medico 72enne. L’attrice si sarebbe rialzata e se ne sarebbe andata senza controllare le condizioni dell’uomo e senza prestargli assistenza.

GWYNETH PALTROW DENUNCIATA PER INCIDENTE SUGLI SCI

A differenza di Gwyneth Paltrow, si sarebbe avvicinato a Terry Sanderson l’istruttore dell’attrice, Eric Christiansen, ma solo per dirgli che la colpa era sua. E poi se ne sarebbe andato lasciandolo solo sulla pista. Ora il medico 72enne non chiede i danni solo a Gwyneth Paltrow, ma anche al complesso Deer Valley Resort e a due impiegati – dal nome ancora sconosciuto – della struttura che erano con l’attrice. Quest’ultima a riguardo non ha mai proferito parola, intanto la sua portavoce, Heather Wilson, ha già risposto spiegando che l’azione legale è priva di fondamento. «Questa causa è completamente senza valore. Chiunque legga i fatti lo capirà». Invece dal resort al momento non sono arrivati commenti ufficiali. Il dottore ha anche affermato che per via di questo incidente ha subito gravi lesioni tra cui un «danno cerebrale traumatico permanente, quattro costole rotte, dolore, sofferenza, perdita del godimento della vita, sofferenza emotiva e deturpazione».

