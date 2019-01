Attacco ad Elena Santarelli e suo figlio/ “Non pubblichi mai le sue foto? Va bene pelato”

Ennesimo spregevole attacco ad Elena Santarelli e suo figlio sui social network che ha portato ovviamente alla risposta della showgirl toccata nel profondo. Dopo aver pubblicato una foto insieme a Greta infatti un utente si è permesso di sottolineare: “Ma una foto di tuo figlio mettila anche se pelato“. Una mancanza di sensibilità incredibile che ci ha mostrato però ancora una volta che splendida donna è Elena Santarelli. Questa ha risposto: “Perdere tempo con una così non serve a nulla, la tua anima è sporca“. Elena si era presa un periodo di pausa dai social network, definendolo, prendendo in prestito il termine dalla dieta, detox per uscire dal contesto per un po’ di tempo. Il ritorno però non è stato assolutamente gradevole, con uno scontro che la donna sperava di non dover più affrontare. La lotta di suo figlio è stata ancora una volta oggetto di frasi che sarebbe stato molto meglio non leggere proprio.

Attacco ad Elena Santarelli e suo figlio: una lotta che va rispettata

Il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi Giacomo ormai da diverso tempo sta affrontando una battaglia contro il cancro. Una situazione che ha commosso il pubblico più volte e che ha mostrato al mondo come anche una famiglia vip abbia sentimenti molto simili a quelli di una normale. Bernardo ed Elena hanno affrontato queste difficoltà con grandissima personalità e la voglia di sfruttare la loro notorietà per mandare un messaggio. Per fortuna queste frasi poco rispettose per il figlio sono stati episodi singoli, di fronte agli innumerevoli messaggi di sostegno nei confronti di una donna come tante altre che sta affrontando una cosa terribile. Purtroppo nel periodo degli haters sembra essere buono ogni pretesto per attaccare e sputare veleno. Elena però ha una corazza dura e sa bene come reagire, rispondendo con personalità.

