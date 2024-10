Enrico Santarelli e Patrizia Righetti, chi sono i genitori di Elena Santarelli

Elena Santarelli conserva un rapporto viscerale con la sua famiglia, composta dal marito Bernardo Corradi e dai figli Giacomo e Greta Lucia, così come con i genitori Enrico Santarelli e Patrizia Righetti. La showgirl è originaria di Latina, città in cui è nata nel 1981, ma è cresciuta nel vicino comune di Sermoneta: il suo percorso di studi l’ha portata a frequentare il liceo classico e, successivamente, a diplomarsi presso un istituto privato, prima di iniziare la sua carriera con la moda e successivamente con la televisione e lo spettacolo.

Ma chi sono i suo genitori, Enrico Santarelli e Patrizia Righetti? Il padre ha fatto l’operaio come professione, la madre invece è la sorella del celebre ex calciatore Ubaldo Righetti, che ha militato fra le altre nella Roma, nel Lecce e nel Pescara. Riguardo i genitori della showgirl non si conoscono moltissime informazioni, se non quelle reperibili nelle interviste pubbliche da lei rilasciate nel corso degli anni.

Elena Santarelli sul papà: “Se è stato assente è stato per motivi di lavoro“

Elena Santarelli, parlando del padre Enrico, aveva ripercorso le sue umili origini e l’estrema dedizione al lavoro per mantenere la sua famiglia quando era piccola. In un’intervista al settimanale F, la showgirl aveva rivelato: “Faceva i turni di notte per guadagnare qualche soldo in più. Tornava a casa alle sette quando noi uscivamo per andare a scuola, si buttava sul letto tre ore e poi usciva di nuovo a fare altri lavoretti”.

Inoltre, padre e figlia furono ospiti nel novembre 2019 del Maurizio Costanzo Show, dove Enrico Santarelli commentò la sua somiglianza con la figlia Elena: “Anche come carattere, lei sin da piccola è sempre stata altruista e sensibile e così è cresciuta ed è rimasta, e questo lo ha preso da me perché caratterialmente siamo quasi uguali”. La conduttrice lo ha sempre definito un padre presente nella sua vita, e “se è stato assente è stato per motivi di lavoro”.

