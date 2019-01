MARIO DE BELLIS/ Chi è il carabiniere che ha salvato 2 bambini intrappolati in un pozzo (Nuovi Eroi)

Le storie di donne e uomini comuni che hanno compiuto imprese straordinaria tornano al centro del programma televisivo “Nuovi Eroi“, il format originale firmato Stand by me e trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:25 su Rai3. Durante la puntata di giovedì 31 gennaio 2019, spazio alla storia di Mario De Bellis insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Mario De Bellis è un carabiniere di Cassino, un paesino in provincia di Frosinone, che lavora in radiomobile a Firenze.

Chi è Mario De Bellis

Mario De Bellis è un Carabiniere scelto che presta servizio presso il nucleo Radiomobile di Firenze. Ha 35 anni, è sposato e ha figlia di 5 anni. La sua vita però lo porta a trasformarsi in un “nuovo eroe” la notte del 29 maggio del 2015 quando durante un normale servizio di pattuglia, si ritrova a dover affrontare un’emergenza. Il Carabiniere giunto presso villa di Grassina, a Bagno di Ripoli a Firenze, si ritrova dinanzi una scena davvero complicata. Due bambini intenti a giocare cadono per sbaglio in un pozzo profondo 15 metri, in parte colmo d’acqua. Arrivato sul luogo, il Carabiniere decide di intervenire facendosi calare nel pozzo per portare in salvo i due ragazzini. Giovanni e Gabriele, infatti, intrappolati nel pozzo, cercavano di nuotare e sopravvivere nonostante il grande freddo.

Mario De Bellis Premiato da Sergio Mattarella

Calatosi nel pozzo, Mario De Bellis ha aiutato i due ragazzini a mettersi in salvo. Per prima cosa li ha fatti aggrappare ad un tubo e poi li ha presi in braccio. Mario e i due bambini si sono così ritrovati a condividere quel terribile momento, stretti, rinchiusi in un pozzo profondo 15 metri. A rincuorarli le parole del Carabiniere: “per farli stare tranquilli dicevo ai bambini che non dovevano avere paura, che avrebbero ricevuto una medaglia a scuola e loro, nonostante i loro sette anni, sono stati bravissimi”. Un gesto di altruismo, eroismo, ma anche grandissimo coraggio che ha spinto il Quirinale a premiare il Carabiniere e gli altri 39 eroi dell’anno 2016. Mario De Bellis, durante alcune interviste rilasciate alla stampa, ha raccontato che a distanza di anni ogni tanto fa visita ai ragazzi per mangiare con loro un gelato.



