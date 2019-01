Paola Barale fidanzata con Alessandro Carollo?/ Ecco chi è l’osteopata che le avrebbe rubato il cuore

Paola Barale ha ritrovato l’amore dopo la lunga storia con Raz Degan? Il nome della sua dolce metà dovrebbe essere Alessandro Carollo, famoso osteopata operativo tra Roma e Milano. Secondo le prime indiscrezioni emerse tra le pagine di Novella 2000, pare infatti che i due avrebbero incominciato una frequentazione. Per la conduttrice questo, sarebbe il primo flirt ufficiale dopo la lunga e tormentata relazione avuta con l’attore israeliano. Durante l’Isola dei Famosi di un paio di anni fa, il riavvicinamento tra Paola e Raz aveva letteralmente fatto impazzire gli estimatori, tanto da pensare ad un ipotetico ritorno di fiamma. Successivamente però, la Barale aveva spento gli entusiasmi del suo pubblico dichiarandosi single anche più di una volta. Tra lei e l’osteopata c’è soltanto dell’amicizia oppure è nato qualcosa di più? Anche Dagospia ha riportato l’indiscrezione, evidenziato altri particolari.

Paola Barale si è fidanzata con Alessandro Carollo?

“Paola Barale, di ritorno dopo i suoi lunghi viaggi in terre esotiche, si reca sempre più spesso alla Clinica Villa Arbe a Milano dal suo osteopata personale, Alessandro Carollo – scrive Dagospia riprendendo il pezzo presente all’interno delle pagine di Novella 2000 in edicola – La conduttrice ha iniziato a fare viaggi mistici fin dai tempi della sua relazione con Raz Degan, che l’ha contagiata con questa passione. Ma ci dicono che Alessandro è l’esatto opposto dell’ex della Barale…”. Coloro che bazzicano spesso nel mondo del gossip, credono che l’affascinante Dottor Carollo, possa essere il candidato numero uno per rubare il cuore dell’ex valletta di Mike Bongiorno. Ed infatti, anche tramite social, Paola ha condiviso degli scatti in compagnia del suo osteopata di fiducia. “Da quando ho conosciuto Ale, diciamo che andare dall’osteopata non è poi così male!” – ha confidato proprio la Barale in un video pubblicato su Instagram. Alessandro Carollo non è un volto totalmente sconosciuto al mondo dello spettacolo. Ed infatti, anche per merito della sua bravura, è considerato “l’osteopata dei vip”.

