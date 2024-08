Paola Barale si è raccontata al Corriere della Sera, svelando alcuni segreti della sua carriera dagli anni ’90 in poi. La Barale ha raccontato di essere diventata famosa grazie al fatto della somiglianza incredibile con Madonna, cosa che l’ha portata immediatamente a lavorare con Mike Bongiorno. Confessa di non aver sempre amato la tv: ad esempio, a Buona Domenica si annoiava e rimpiangeva i vecchi tempi con Fiorello, i grandi ospiti internazionali e i personaggi di punta, mentre invece venivano progressivamente sostituiti dai concorrenti del Grande Fratello.

Paola Barale ha raccontato della difficile relazione con Gianni Sperti, con il quale si era sposata. Dopo la loro separazione, però, la sua carriera è sprofondata: “Può essere deleterio, se non hai un equilibrio solido”, spiega. Con Raz Degan, la relazione è invece andata alla grande per molto tempo, soprattutto dopo che Paola Barale aveva abbandonato la tv: “La tv non mi mancava. Sentivo che avevo vissuto sotto una campana di vetro, ma non mi ero goduta la vita.”, confessa: “Avevo sempre solo lavorato». Ma come è nata la carriera della showgirl? Lo racconta lei stessa, spiegando sempre al Corriere della Sera di essere partita come insegnante di educazione fisica.

Mentre studiava per diventare professoressa, fu scoperta come sosia di Madonna, opportunità colta al volo e che l’ha portata a calcare il palco di La sai l’ultima? E non solo. Mike Bongiorno la prese subito, ma come afferma Paola Barale: “Dopo sette anni, però, stava diventando una specie di lavoro di ufficio e io non sono da ufficio”. Dopo la notizia del suo abbandono, Mike la prese malissimo accusandola di irriconoscenza. E così fu per Maurizio Costanzo, che dopo l’annuncio non le rispose più al telefono.

Per quanto riguarda i reality, anche qui ha delle riserve: al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi ha sempre voluto dire di no per via del suo carattere facilmente irritabile e la sua incapacità di trattenersi dal dire sempre quello che pensa. E l’amore? Per ora nulla. Paola Barale è single dal 2015 e ricorda la sua storia più importante con Raf Degan. Lui l’aveva tradita con Kasia Smutniak, e lei aveva perdonato tutto anche se lui poi ci era ricascato. “Da allora, davanti a un uomo, mi chiedo se sta dicendo la verità o è un fake.” dice la Barale, confessando poi un dettaglio incredibile, il cachet di quando era sosia di Madonna: “Per un’apparizione mi davano un milione e avere denaro mi piaceva”.